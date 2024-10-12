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Александр Лукашенко заявил, что цель власти - сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче
Цель власти - сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче.
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев на фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в городском поселке Корма, пишет БЕЛТА.
"Когда есть цель, понятно, куда идти. Наша цель никогда не менялась - сделать нашу Беларусь сильнее, красивее, богаче и все более независимой, - заявил Президент. - Сделать так, чтобы не только мы, но наши дети и внуки жили на своей земле своим умом. Чтобы никогда никто не смел ими понукать".
Глава государства отметил, что на фестивале собрались лучшие из лучших. Люди, которые своим трудом приумножают достижения страны.
"И как добиваться поставленных целей, вы знаете не хуже меня. Вижу, как любите вы свой край. Со времени моего последнего посещения он стал краше. И в этом преображении - частичка труда каждого из вас, ваши забота о малой родине, преданность корням и мечтам о будущем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы - настоящие патриоты. Огромное вам спасибо за трепетное отношение к родной земле. Спасибо вам огромное за труд, за поддержку того курса, которым идет наша страна".
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