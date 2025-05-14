Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об ощутимых практических результатах в сотрудничестве с Зимбабве. Этот факт глава белорусского государства отметил на переговорах в Минске с Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.

"Наше двустороннее сотрудничество - это новый стандарт в работе со странами Африки. Учитывая эту высокую планку, мы постарались обеспечить вам и вашей делегации насыщенную программу. Я абсолютно уверен, что итоги визита придадут мощный импульс отношениям братства и партнерства между народами Беларуси и Зимбабве, - сказал глава государства. - За последние годы наши страны вывели на новый уровень политические отношения, значительно расширили торгово-экономическое взаимодействие, сформировали прочную договорно-правовую базу сотрудничества".

Александр Лукашенко отметил, что с момента исторических переговоров на высшем уровне в Хараре в 2023 году сделано немало. Создана совместная комиссия, налажен прямой диалог между профильными министерствами и компаниями, расширяются гуманитарные и культурные контакты между Беларусью и Зимбабве.

"Вместе наши страны достигают ощутимых практических результатов", - подчеркнул белорусский лидер.

Один из примеров - совместная программа механизации сельского хозяйства Зимбабве, которую Александр Лукашенко назвал настоящим образцом честного, открытого и продуктивного взаимодействия. Благодаря этой программе сбор пшеницы в Зимбабве уже вырос более чем в три раза. С 2022 года Зимбабве полностью обеспечивает внутренние потребности в пшенице, начат экспорт излишков в соседние страны (Мозамбик, Ботсвана).

"Мы продолжаем работу с фокусом на то, чтобы сохранить такие урожаи и дополнительно укрепить продовольственную безопасность Зимбабве и юга Африки в целом. Это очень важное направление - работа с территории Зимбабве на другие страны. И на этом примере нашей совместной работы другие страны Африканского континента видят, что эксплуатации и диктату Запада и транснациональных корпораций есть реальная альтернатива", - сказал глава белорусского государства.

Беларусь готова принять на обучение больше студентов из Зимбабве. "Более 60 студентов из вашей страны уже обучаются в белорусских вузах по различным специальностям аграрного, медицинского, технического профилей. Готовы увеличивать их количество при необходимости", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что страны активизировали промышленную кооперацию: "Уверен, подписанные в апреле этого года соглашения о создании в Зимбабве совместного производства автобусов будут воплощены в жизнь".

Продолжается реализация договоренностей о взаимных поставках продуктов питания (сухое молоко, соки, фрукты и др.), сотрудничестве в областях здравоохранения и поставок лекарственных средств, науки и технологий.

"Мы готовы масштабировать накопленный опыт. Беларусь может стать надежным партнером Зимбабве во внедрении современных технологий переработки отходов, цифровизации, мирном использовании атомной энергии, взаимодействии в освоении космоса", - предложил Александр Лукашенко.