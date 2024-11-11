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Добрая традиция. Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Логойска
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Рождество в храме святителя Николая Чудотворца в Логойске зажег свечу, сообщает БЕЛТА.
Глава государства зажег рождественскую свечу вместе с настоятелем храма протоиереем Владимиром.
"У нас в нашей Беларуси, независимой стране, установилась добрая традиция. Я уже говорил, что очень важно, если мы хотим быть государством, чтобы у нас были утвердившиеся, установившиеся и признанные всеми вами, нашими людьми, традиции. Одна из них - это праздники. Пасха, Новый год, День Победы, святой праздник Рождества. Это те праздники, которые наша непростая история не смогла стереть из нашей памяти. Я уверен, что эти праздники в наших сердцах навсегда", - сказал Президент.
Он поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова. "Мы его все ждали. Очень приятно. Когда после такого веселого, радостного Нового года мы входим в праздник Рождества Христова. Мы еще не успели отойти не от веселья, а от радости нашей. И вот еще радостный и счастливый праздник Рождества. Я хочу, чтобы он принес всем радость. Чтобы вы реже огорчались. И чтобы ваши детки вас никогда не огорчали", - пожелал глава государства.
Храм святителя Николая Чудотворца построен в 1866 году. При нем имеется целебный источник, вытекающий из подножия холма, на котором стоит храм.
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