Александра Лукашенко продолжают поздравлять по случаю победы на выборах Президента

Фото: пресс-служба Президента Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fea0c1-7325-47c1-9ef9-c05616972024/conversions/253adc3f-123e-45b4-9c64-cf791350fc88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fea0c1-7325-47c1-9ef9-c05616972024/conversions/253adc3f-123e-45b4-9c64-cf791350fc88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fea0c1-7325-47c1-9ef9-c05616972024/conversions/253adc3f-123e-45b4-9c64-cf791350fc88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21fea0c1-7325-47c1-9ef9-c05616972024/conversions/253adc3f-123e-45b4-9c64-cf791350fc88-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: пресс-служба Президента Беларуси

В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах продолжают поступать поздравления от зарубежных лидеров с пожеланиями дальнейших успехов на президентском посту, а также мира и процветания народу Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Поздравления поступили от президентов Индонезии, Уганды, Чада и Филиппин.

"Я хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство с переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Неизменная дружба и взаимное уважение между Индонезией и Беларусью служат прочным фундаментом для двусторонних отношений между нашими странами", - говорится в поздравительном послании от Президента Индонезии Прабово Субианто.

Он выразил убеждение, что страны смогут еще больше укрепить и расширить сотрудничество в различных сферах как на двусторонней основе, так и в рамках Евразийского экономического союза.

"Выражая наилучшие пожелания доброго здоровья и личного благополучия Вашему Превосходительству, а также мира, прогресса и процветания народу Республики Беларусь, прошу принять заверения в моем самом высоком уважении", - отметил Прабово Субианто.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени подчеркнул, что Уганду и Беларусь связывают теплые и конструктивные отношения.

"Уверен, что в ходе Вашего нового президентского срока два наших народа будут и далее укреплять сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес. Рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для развития двусторонних связей, а также для поиска новых возможностей взаимодействия в торговле, инвестициях, сельском хозяйстве и технологиях", - обозначил Йовери Кагута Мусевени.

Махамат Идрис Деби Итно, Президент Республики Чад, подчеркнул, что победа Александра Лукашенко на выборах является свидетельством доверия народа Беларуси, которое оказано белорусскому лидеру и проводимому им курсу, ведущему к развитию и благополучию страны.

"Убежден, что под Вашим началом Беларусь продолжит свое устойчивое развитие и экономический рост на благо ее жителей", - уверен Махамат Идрис Деби Итно.

Президент Чада заверил главу белорусского государства в намерении и далее укреплять связывающие страны узы дружбы и сотрудничества в духе взаимного интереса.