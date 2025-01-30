Александра Лукашенко с победой на выборах поздравил Реджеп Тайип Эрдоган

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Я убежден, что существующее между нашими странами сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах в предстоящем периоде еще больше укрепится благодаря нашим совместным усилиям. Пользуясь случаем, вновь выражаю Вашему Превосходительству пожелания здоровья и счастья, а дружественному белорусскому народу - процветания и благополучия", - говорится в поздравлении.