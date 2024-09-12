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Александру Лукашенко вручили государственный флаг, развернутый в Антарктиде

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Фото: belta.by

Участники 16-й Белорусской антарктической экспедиции подарили главе государства Александру Лукашенко государственный флаг Беларуси, развернутый в труднодоступном районе Антарктиды.

Это было сделано 17 октября на встрече Президента с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, пишет БЕЛТА.

Государственный флаг Республики Беларусь был развернут 20 января 2024 года участниками авангардной 16-й белорусской антарктической экспедиции Алексеем Гайдашовым, Виталием Хилько, Егором Корзуном в конечной точке маршрута многодневного научного похода в труднодоступный неисследованный район Антарктиды. Это гора Марринер в горном массиве Най.

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