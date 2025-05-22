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Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности и представительство при ФАО и ЮНЕСКО
Посол Беларуси при Святом Престоле Юрий Амбразевич получил дополнительные дипломатические должности, включая постоянного представителя при ФАО и ЮНЕСКО. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Юрий Амбразевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты, постоянным представителем Республики Беларусь при Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и других международных организациях в г. Риме, постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО по совместительству.