Андрей Белоусов подарил Александру Лукашенко набор советских наград

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/114129c9-caa5-4968-a36f-25ddc0a693e0/conversions/f10e14ee-60d7-43e8-8745-f97a57c5ad38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/114129c9-caa5-4968-a36f-25ddc0a693e0/conversions/f10e14ee-60d7-43e8-8745-f97a57c5ad38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/114129c9-caa5-4968-a36f-25ddc0a693e0/conversions/f10e14ee-60d7-43e8-8745-f97a57c5ad38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/114129c9-caa5-4968-a36f-25ddc0a693e0/conversions/f10e14ee-60d7-43e8-8745-f97a57c5ad38-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Министр обороны России Андрей Белоусов подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко набор советских наград, которые вручались за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.

Подарок представляет собой панно, на котором закреплены выполненные в натуральную величину копии наград Советского Союза.

"Андрей Рэмович, я так понимаю, вы меня наградите сегодня сразу всеми наградами", - с долей юмора заметил Александр Лукашенко, приветствуя гостя во Дворце Независимости.

"Обязательно, да, - ответил Андрей Белоусов. - Прежде всего я хотел сказать, передать вам самые теплые слова от Президента Владимира Владимировича Путина. Буквально сегодня ночью я с ним разговаривал".

"Мы говорили с ним позавчера об этом (речь о визите в Беларусь Андрея Белоусова", - отметил Александр Лукашенко.

Андрей Белоусов продолжил: "Он очень долго называл всякие теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что, конечно, у нас не просто дружба. Мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга вообще практически без слов".