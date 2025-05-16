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Андрей Белоусов подарил Александру Лукашенко набор советских наград
Министр обороны России Андрей Белоусов подарил Президенту Беларуси Александру Лукашенко набор советских наград, которые вручались за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА.
Подарок представляет собой панно, на котором закреплены выполненные в натуральную величину копии наград Советского Союза.
"Андрей Рэмович, я так понимаю, вы меня наградите сегодня сразу всеми наградами", - с долей юмора заметил Александр Лукашенко, приветствуя гостя во Дворце Независимости.
"Обязательно, да, - ответил Андрей Белоусов. - Прежде всего я хотел сказать, передать вам самые теплые слова от Президента Владимира Владимировича Путина. Буквально сегодня ночью я с ним разговаривал".
"Мы говорили с ним позавчера об этом (речь о визите в Беларусь Андрея Белоусова", - отметил Александр Лукашенко.
Андрей Белоусов продолжил: "Он очень долго называл всякие теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что, конечно, у нас не просто дружба. Мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга вообще практически без слов".
"Спасибо. Это мы разместим. Очень хороший замысел. Сделали все награды", - поблагодарил за подарок Александр Лукашенко.