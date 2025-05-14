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Беларусь будет оказывать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения

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Беларусь готова оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.

"Мы готовы оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения, поставлять из Беларуси медицинские препараты и специальное оборудование", - сказал глава государства.

ЗимбабвеАлександр Лукашенко