Беларусь будет оказывать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения

Беларусь готова оказать содействие Зимбабве в создании комплексной системы здравоохранения. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам переговоров в Минске с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой, сообщает БЕЛТА.