Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимые продукты

Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, в том числе картофель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в прежние годы белорусское сельское хозяйство было ориентировано в том числе на Калининградскую область.