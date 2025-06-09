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Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимые продукты
Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимые продуктыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7745ac67-03f8-4053-8339-ed309d49cadf/conversions/26e2e408-e8c9-4d6d-ad86-126ac34656f3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, в том числе картофель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в прежние годы белорусское сельское хозяйство было ориентировано в том числе на Калининградскую область.
"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - сказал Александр Лукашенко.