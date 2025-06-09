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Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимые продукты

Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимые продукты

Беларусь готова поставлять в Калининградскую область необходимое продовольствие, в том числе картофель. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на встрече с губернатором Калининградской области России Алексеем Беспрозванных, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в прежние годы белорусское сельское хозяйство было ориентировано в том числе на Калининградскую область.

"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество поставим продуктов питания. Всяких. В том числе и картошки несчастной. Мне уже сегодня правительство доложило, что свежая молодая картошка белорусская на прилавки пошла", - сказал Александр Лукашенко.

РоссияАлександр ЛукашенкоКалининградская область