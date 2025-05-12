Беларусь и Вьетнам установили уровень стратегического партнерства

Минск и Ханой свяжет прямой рейс, как сегодня Беларусь и Вьетнам связало стратегическое партнерство. С официальным визитом в нашей стране находится генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам.

12 мая Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости гостей и друзей (так называют друг друга стороны, а это немаловажный штрих для политики). Прошли переговоры в узком и широком составах, по результатам которых подписан ряд соглашений в науке, обороне, фармацевтике, цифровой трансформации и инновациях.

Договорились развивать туризм и, конечно, торговлю. Все это составляющие большой экономики. Именно так Беларусь выстраивает все свои партнерские отношения, особенно если речь идет о стратегическом сотрудничестве. Для нас это значит - надежно и надолго.

Вьетнам сегодня называют новым экономическим тигром Азии, и понятно почему. Рынок на 100 млн человек. За 50 послевоенных лет экспорт, который составлял всего 7 % от производимого в стране, вырос до 93 %. Вьетнам пережил три бума иностранных инвестиций, превратившись в страну, куда приходят компании-лидеры. Особенно популярна микроэлектроника. Официальный Ханой занимает второе место после Сингапура в Юго-Восточной Азии по уровню открытости экономики. Торговля их конек. Но только с проверенными партнерами. Минск они считают именно таким.

"Мы входим в 20 стран, по мнению вьетнамской стороны, которые на законодательном уровне закреплены будут после нашей встречи в качестве стратегических партнеров. Это дорогого стоит. На самом деле люди, которые ходят в магазин, тоже свой выбор делают. Товарооборот у нас достаточно приличный - 180 млн вьетнамских товаров каждый год к нам заходят, своего покупателя они имеют", - заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

В 2024 году товарооборот двух стран составил 244 млн долларов - это не самый высокий показатель из возможных. Но в регион регулярно отгружаются белорусские продукты. Министр сельского хозяйства даже подтвердил, что вкусы у белорусов и вьетнамцев не так уж и разнятся.

"Осталось уточнить определенные документы, и в ближайшее время мы сможем поставлять на рынок Вьетнама говядину", - сказал Юрий Горлов. Аналогичная работа проводится для получения ветеринарных сертификатов для поставок свинины и мяса птицы.

По его словам, предпочтения в плане продовольственных продуктов у белорусов и вьетнамцев схожие, поэтому все, что производится в нашей стране, может быть экспортировано во Вьетнам. В свою очередь Беларусь закупает у Вьетнама рис, морепродукты, фрукты. И импорт продовольственных продуктов из Вьетнама пока превышает экспорт. "Поэтому в этой части у нас еще есть большой резерв для того, чтобы увеличить поставки нашей продукции на рынок Вьетнама", - отметил министр.

30 лет назад учить русский во Вьетнаме было очень популярно, рассказали дипломаты. Связь простая: Советский Союз в свое время активно поддерживал Северный Вьетнам вместе с китайскими союзниками. Вместе они в конце концов одержали победу в войне.

То Лам является генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама. Это высший пост в политической иерархии страны. С белорусским Президентом они проводили встречи не раз, но тогда То Лам был в другом статусе. Его нынешний визит как первого лица тоже первый. Со всем сопутствующим церемониалом.

Начали с переговоров в узком формате. Основной тезис: Беларусь открыта к сотрудничеству - долгосрочному, с максимальным вектором к локализации. Создавать заводы на местах, обучать специалистов, обслуживать созданные системы, выстраивать кооперационные цепочки - коротко о том, к чему стремятся стороны.

"Рад приветствовать Вас в Беларуси. Мы считаем Вас своим другом. И не только потому, что Вы не первый раз в Беларуси. Четвертый Ваш визит. Прежде всего хочу поздравить Вас с новой работой (речь об избрании на пост генерального секретаря в прошлом году. - Прим. Ред.), очень ответственной по меркам Вьетнама", - сказал Александр Лукашенко.

"Хочу заверить Вас, что наши отношения будут только улучшаться, и договоренности, которые мы утвердили с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться", - добавил Президент.

"Мы нацелены с вами, договоренность такая есть, согласована - о стратегическом партнерстве между Беларусью и Вьетнамом, - заявил белорусский лидер. - У нас большая история наших отношений, красивая история нашей совместной борьбы во Вьетнаме за независимость вашего государства и народа. Наблюдая за тем, как развивается спустя десятки лет после той страшной войны Вьетнам, мы радуемся за ваши успехи, готовы сотрудничать во имя того, чтобы эти успехи были еще более весомыми".

Александр Лукашенко напомнил о договоренности, достигнутой на полях БРИКС в Казани в октябре 2024 года, о разработке плана совместных действий или дорожной карты по развитию сотрудничества. "Мы предложили, как и договаривались в Казани, вьетнамской стороне план совместных действий на ближайшую перспективу - 2025-2027 годы. Думаю, что мы сделаем все для того, чтобы реализовать намеченное в этой дорожной карте", - сказал Президент.

"У нас, естественно, есть вопросы, которые в повестке дня, которые надо решать оперативно. Думаю, мы с вами эти вопросы обсудим. И если мы достигнем совместного решения, мы в ближайшее время их реализуем. Будь то взаимные платежи между двумя государствами, будь то авиационное сообщение и все, что с ним связано. Это те вопросы, без которых экономика функционировать не может", - добавил Александр Лукашенко.

"Мы готовы с вами создавать совместные производства той техники, в которой заинтересован Вьетнам", - сказал глава государства.

"Я искренне благодарю Вас за то гостеприимство, которое оказано мне лично и членам нашей делегации. Хочу поздравить Вас и весь белорусский народ с 80-летием Великой Победы, а также с переизбранием на пост Президента. Я верю, что под Вашим руководством Беларусь продолжит развиваться, будет защищать свой суверенитет, обеспечит безопасность, мир и процветание, укрепление страны на международной арене. Несмотря на то что мир быстро изменяется, мы верим, что наша традиционная дружба будет развиваться. Нашим отношениям уже 33 года. Уверен, что мы и дальше будем их укреплять. Мы - близкие друзья. И в рамках визита на основе наших традиционно дружественных отношений мы хотели бы обсудить ряд вопросов, которые помогут развитию двусторонних контактов и позволят повысить их уровень до стратегического партнерства", - ответил То Лам.

Если рассматривать Вьетнам как ворота для экспорта, можно сказать, что это прямой путь в Индонезию. А это еще 280 млн человек. Очень емкие рынки для стран, где развит аграрный сектор. А значит критически важна наша техника. О тракторах "Беларус" знают не понаслышке.

"Одним из следующих проектов по организации совместного производства мы рассматриваем изготовление во Вьетнаме тракторов. Начинаем проект с мощностного ряда 50 лошадиных сил. И в дальнейшем проект потенциально может быть расширен до любых моделей, модификаций, имеющихся в линейке нашего тракторного завода", - сказал министр промышленности Беларуси Александр Ефимов.

В Беларусь делегация Вьетнама приехала представительная: практически все ключевые персоналии - от министра национальной безопасности до министра культуры. Кабмин приехал в Минск, чтобы договариваться напрямую. Во время переговоров в расширенном составе были затронуты практически все возможные направления для сотрудничества.

"Главная задача - активизироваться в экономике, торгово-экономическом направлении. Это касается возобновления регулярных поставок во Вьетнам белорусской сельскохозяйственной, грузовой и карьерной техники. Уверен в перспективности совместного производства белорусских тракторов и автомобильной техники", - сказал глава государства.

Он уверен, что реализация совместных научно-технических проектов, внедрение их результатов в экономику, а также обмен новейшими технологиями позволят повысить безопасность Беларуси и Вьетнама.

"В 2024 году отношения между двумя странами еще более упрочились за счет развития народной дипломатии по линии молодежных, общественных организаций, экспертных кругов, медиаструктур. Надеемся на продолжение этой позитивной динамики. Приоритетными направлениями остаются образование, культура, спорт, туризм", - сказал Александр Лукашенко.

"Закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет. И мы готовы для Вьетнама делать все то, что вам нужно, все, что вам понравится во время вашего визита, будущих визитов высоких должностных лиц, представителей народа вашей страны", - заверил белорусский лидер. С момента, когда пресса начала покидать залы, где проходили переговоры разного формата, стороны пришли к результатам. Далеко не все происходит под камерами, но сам факт закрепления договоренностей - процесс публичный. По итогам этих переговоров белорусская и вьетнамская делегация подписали документы о сотрудничестве в области обучения военнослужащих и специалистов, в сфере цифровой трансформации, науки, технологий и инноваций, в области фармацевтики. Белтелерадиокомпания подписала соглашение о сотрудничестве с медиа Вьетнама.

"Мы будем обмениваться опытом, мы будем обмениваться контентом: контентом развлекательным, контентом познавательным, информационным, что очень важно. В том числе и на английском языке (у нас и такой контент есть). Это как раз то, о чем в последнее время говорим - о том, что надо выходить, рассказывать всему миру о том, что происходит в нашей стране. Рассказывать о том, как мы это видим, а не то, как говорят наши недоброжелатели ангажированные. И хочется, чтобы мир знал нашу точку зрения по мировой повестке. Вьетнам - это огромная возможность, как и Китай, точка входа в регион", - заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Главный момент протокола - лидеры завизировали заявление об установлении стратегического партнерства между странами.

В заявлениях для прессы два важных момента: открытие прямого рейса между двумя странами (Вьетнам - это ведь еще и 3500 км вдоль побережья Южно-Китайского моря, очень популярное туристическое направление), и вторая новость - принятое Президентом Беларуси приглашение посетить официальный Ханой не могло остаться без внимания пула.

"Есть заметный прогресс в укреплении двусторонних гуманитарных связей. Напомню, что с 30 января 2025 года между нашими странами действует безвизовый режим. Назрел вопрос скорейшего открытия прямого авиасообщения между Беларусью и Вьетнамом, - сказал Президент. - Как сказал генеральный секретарь, наши люди начинают очень интенсивно общаться. А также бизнесмены. Введя рейсы (прямые. - Прим. ред.), мы интенсифицируем этот процесс".

"Убежден, что и проведение Дней Ханоя в Минске, которые стартуют сегодня, будет способствовать укреплению белорусско-вьетнамской дружбы, гуманитарных и культурных связей между нашими народами", - добавил белорусский лидер.

Еще один очень важный момент этой встречи - Александр Лукашенко наградил То Лама орденом Дружбы народов. Это наивысшая госнаграда нашей страны, которой удостаиваются представители других стран.

"Это награда за тот огромный вклад, который внес нынешний генеральный секретарь в дело укрепления нашего сотрудничества", - заявил глава государства. Он обратил внимание, что нынешний визит вьетнамского лидера в Беларусь уже четвертый по счету. "Благодаря ему мы спасли наши отношения - Беларуси и Вьетнама и выводим наши отношения на самый высокий уровень. Я уверен, что с этим человеком мы сделаем очень много для того, чтобы фундамент наших отношений никто не смог не то что разрушить, но даже прикоснуться к нему. Нынешний визит генерального секретаря ЦК исторический в плане усиления наших отношений", - подчеркнул белорусский лидер.