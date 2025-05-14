Беларусь и Зимбабве по итогам переговоров Лукашенко и Мнангагвы подписали пакет документов

Церемония обмена текстами международных документов состоялась после переговоров на высшем уровне. Стороны подписали дорожную карту стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Между правительствами двух стран заключено соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

В числе документов также соглашение профильных министерств о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и техногенных аварий, меморандумы о сотрудничестве в области туризма, информации и печати, о намерениях относительно усиления партнерства в здравоохранении и реконструкции больницы в Хараре, о содействии развитию микро-, малых и средних предприятий, об укреплении партнерства в области управления отходами и очистки воды.