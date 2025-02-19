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Беларусь намерена и впредь развивать сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией
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Беларусь и дальше будет развивать всестороннее сотрудничество с союзниками по ОДКБ и с Россией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 20 февраля на церемонии вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Мы и впредь будем развивать всестороннее сотрудничество с нашими союзниками, прежде всего по ОДКБ, и братской Россией, - обратил внимание глава государства. - Ни у кого не должно быть сомнений, что мир, стабильность, безопасность нашей страны находятся под надежной защитой".