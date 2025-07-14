Беларусь ратифицировала соглашение с Мьянмой о защите секретной информации

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Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Союз Мьянма о взаимной защите секретной информации". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Данное соглашение было подписано в Минске 7 марта 2025 года в рамках официального визита председателя Государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна в Беларусь.