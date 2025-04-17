Белорусский лидер согласовал назначение в руководстве ряда министерств

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля согласовал назначение в руководстве ряда министерств, сообщает БЕЛТА.

Первым заместителем министра промышленности согласован Андрей Конюшко, который ранее занимал должность заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета.

Повышение получила и Елена Печень, которая была заместителем министра финансов. Глава государства согласовал ее назначение первым заместителем министра финансов.

Наталья Шевцова согласована на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. Ранее она была зампредседателя правления ОАО "Агентство по управлению активами".

Заместителем министра труда и социальной защиты согласована Юлия Бердникова. До настоящего времени она работала управляющим Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.