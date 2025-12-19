Белорусский лидер внес кандидатуру Алексея Кушнаренко для избрания членом Президиума ВНС

"То, что мы обязательно должны (сделать - прим. ред.), согласно нашей демократии. Уже критикуют меня за это. Но при чем тут я? Это же вы принимали решение, что все члены Президиума ВНС избираются тайным голосованием. Многие сейчас, даже Александр Николаевич (заместитель Председателя ВНС Александр Косинец - прим. ред.) говорит, что это можно было бы делать и открытым голосованием, - сказал Александр Лукашенко. - Получается так, что члена Президиума тайно избираем, а дальше мы будем назначать судей Верховного и Конституционного судов - это открытым голосованием. Поэтому мы рассмотрим, еще раз вернемся к этому закону. И надо подрегулировать, чтобы время действительно не терять, как-то уравновесить и сбалансировать ситуацию".