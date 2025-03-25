Белорусы никому не позволят стереть их созидательный след в истории - Лукашенко

Белорусы никому не позволят стереть их созидательный след в истории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 марта на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА .

"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы - огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории - наш и наших предшественников", - подчеркнул Александр Лукашенко.