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Белорусы никому не позволят стереть их созидательный след в истории - Лукашенко
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Белорусы никому не позволят стереть их созидательный след в истории. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 марта на церемонии инаугурации во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Присягать стране и белорусскому народу в год 80-летия Великой Победы - огромнейшая ответственность. Сегодня мы все приносим клятву верного служения Отечеству и никому не позволим стереть созидательный след в истории - наш и наших предшественников", - подчеркнул Александр Лукашенко.