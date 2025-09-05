Благодарность Президента Беларуси объявлена главреду журнала "Национальная оборона" Игорю Коротченко

Благодарность Президента Беларуси объявлена генеральному директору ООО "Издательский дом "Национальная оборона", главному редактору журнала "Национальная оборона" (Россия) Игорю Коротченко. Соответствующее распоряжение подписал 5 сентября Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Игорь Коротченко удостоен награды за значительный личный вклад в развитие единого информационного пространства и всестороннее освещение важнейших событий общественно-политической жизни Союзного государства.