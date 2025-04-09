Болеем за "Динамо"! Президент приехал на тренировку поддержать ребят и словом, и хоккеем!

Их достижения делают страну сильнее, а нацию сплоченнее. Настало время новых побед - эти слова Президента мы адресуем в том числе и нашим спортсменам, потому что белорусский флаг на пьедестале да и любое упоминание - это всегда заявка о себе на весь мир.

Рекорд Овечкина - хороший пример и задел для многих, как и исторический выход в четвертьфинал нашего "Динамо". Конечно, нет предела совершенству, всегда хочется больше, но что сейчас нужно для победы? Это обсуждали 9 апреля на льду "Минск-Арены".

Президент приехал пообщаться с командой хоккейного "Динамо-Минск", раскататься и настроить спортсменов на ближайший матч в Челябинске с клубом "Трактор".

Напомним, "Динамо" продолжает бороться за кубок Гагарина, один из главных трофеев в Континентальной хоккейной лиге.

Шансы у белорусов весьма серьезные. Что нужно, чтобы показать достойный хоккей?

Стратегия "зубров"

Коротко о стратегии минского "Динамо". Это история про шаги к вершине Кубка Гагарина. Впервые белорусы прошли во второй раунд плей-офф КХЛ. Да, последняя игра с ЦСКА была просто разгромной. "Динамо" раскатал московский клуб еще и у них на арене. У белорусской команды из необходимых 16 побед есть 4. Игроки настроены, но очень осторожно делают прогнозы.

Андрей Ковалев, тренер ХК "Динамо-Минск":

"Ступенька за ступенькой. Я говорил перед первой серией, что наша цель сейчас - пройти первый раунд. Сейчас у нас другая цель - пройти второй раунд, чтобы быть ближе к мечте каждого, кто участвует в этом соревновании, в этой лиге КХЛ. Каждый мечтает когда-нибудь подержать кубок Гагарина".

Сегодняшний лед был штатным, тренировка по расписанию. Еще раз сейчас в "Динамо" все настройки остановились на словах "качественно, ровно и постоянно". Взрывные эмоции, конечно, были. Как, например, встреча тренера после победы, видео облетело Сеть.

Александр Лукашенко приехал на тренировку клуба "Динамо-Минск"

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На раскатке весь состав. Уже в этот момент было известно, что на арену приедет глава государства поговорить с командой в преддверии отправки на следующую игру с клубом "Трактор" в Челябинск.

Диллон Дюбе, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Я в полном восторге. Это очень круто для всех, круто для команды. Уверен, он воодушевит нас".

Все знают отношение Президента к главной игре в странах, где снег вполне может пойти и в апреле. Александр Лукашенко серьезно поддерживает хоккей и не просто болеет, а и сам играет. Хорошо знает весь состав команды, тренерский штаб, медиков, персонал, здесь нет случайных людей. Вид спорта жесткий, травмы недетские. Да и вообще лед, резкость конька, форма, даже что пьют или едят хоккеисты - все имеет значение. Это спорт высоких достижений. Поэтому заряжаются они от таких же по уровню энергий.

"Прежде всего спасибо за то, что вы подарили белорусам хорошее настроение и радость, и мне тоже, - обратился к хоккеистам Президент Беларуси Александр Лукашенко. - Я смотрел все. Очень переживаю за вас. Поэтому спасибо, что порадовали белорусов. И вторых, впервые в жизни благодарю вас за хорошую игру. Особенно, даже не 7:0, а последнюю игру. Это достойно было, красиво. И победить самую такую сильную, противную в спортивном отношении команду в Москве - это политика. Поэтому спасибо вам и за хорошую игру. "Трактор", "Трактор". Запомните, это наши люди.

Александр Лукашенко поделился с хоккеистами "Динамо-Минск" ожиданиями от предстоящего матча "зубров" с челябинским "Трактором".

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"Я посмотрел игры "Трактора" - один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки", - поделился мнением об игре будущего соперника "Динамо-Минск" Президент и назвал "Трактор" командой, с которой "можно играть".

Александр Лукашенко заметил, что сибиряки - это наши люди, и добавил, что в свое время в Сибирь сослали многих белорусов. "Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт", - добавил Президент. Для закрепления состава может жениться? Президент предложит пусть в шутку, но вариант.

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"Переживаем за Сэма Энаса. Он женатый? - спросил Президент. - Женатый? Жаль, а я тебе нашел такую жену. Ты подумай, врач-кардиолог. Исключительная девчонка. Переводи, переводи. Дима, поговори с ним. Он нам нужен в команде. Пусть бы уже тут заземлился. Поэтому, ребята, еще раз спасибо. Ну, если вы еще будете кататься, давайте покатаемся немножко. Я Васю потренирую в воротах. Ну, а вы немножко закатку сделайте, если вы не против".

Предложение покататься превратилось в довольно динамичную тренировку.

Больше всего, конечно, досталось вратарю "Динамо" Василию Демченко. Знаете откуда он родом? По иронии из Челябинска.

Допустимый "допинг"

В середине тренировки стало понятно, что Президент привез допустимый "допинг". В этом Первый хорошо разбирается. Вот деталь, но не просто так гостям во Дворце Независимости чаще предлагают китайский чай, а не кофе. Хоккеистам тоже привезли природные энергетики

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Глава государства приехал к хоккеистам не с пустыми руками и передал им подарки. Команда получила от Президента хлеб - витебский и могилевский. Глава государства рассказал, что когда-то объявил конкурс на лучший хлеб в Беларуси. Победил могилевский, с чем не согласились хлеборобы из Витебска. Тогда они произвели на конкурс свой черный хлеб. Именно эти хлеба передал Президент хоккеистам. К ним прилагалось и сало.

В подарках был и мед из Таджикистана. "Очень хороший мед - утром, перед тренировкой... На тренере попробуйте! - в шутку сказал Президент. - Горный таджикский мед очень хороший".

Общее фото и джерси для Президента

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Тренировочных заходов будет несколько. Уже после финального - общее фото. И подарки с контрольными напутствиями.

Такая поддержка - важный момент для всех. Кстати, как эту тренировку пережил Василий, спросили у него самого.

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Все хотят этой победы. Объективно, сейчас независимые источники в прессе говорят о том, что "зубры" хороши. "Трактор" - лидер всей Восточной конференции по итогам гладкого чемпионата. Мы - "зубры". Они - "медведи". В этом чемпионате между собой сыграли дважды. По разу победили. А всего за всю историю КХЛ мы встречались 34 раза. И по победам - абсолютное равенство. Более того, у команд паритет по заброшенным и пропущенным шайбам. И вот что сегодня "медведи" говорят про "зубров".

Бенуа Гру, главный тренер ХК "Трактор" (Челябинск, Россия):

"Очевидно, что это будет непростая серия. Все знают, что минское «Динамо» - хорошая команда. Мы ничего не будем менять в нашей подготовке, но будет очень важно играть с нашим характером и идентичностью на льду".