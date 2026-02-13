"Будете уметь все делать - будете жить" - Лукашенко лично проверил боеготовность Вооруженных Сил

Президент Беларуси лично проверил боеготовность Вооруженных Сил. В рамках внезапной проверки 13 февраля глава государства побывал на 227-м общевойсковом полигоне Северо-Западного оперативного командования в Борисовском районе.

Замысел экзамена без предупреждения простой - поддерживать на высоком уровне подготовку армии. Александр Лукашенко выслушал доклады, пообщался с личным состав и ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих.

Оценки Президента были достаточно жесткими. Навыки нужно шлифовать - расслабляться на фоне происходящих вокруг событий не должны ни солдаты, ни генералы.

Где 13 февраля предстоит работать журналистскому пулу - не было понятно до последнего. В курсе после отмашки Президента был только госсекретарь Совбеза. Выезд пока еще не совсем рассвело, как оказалось, на 227-й полигон в Борисовском районе. Главнокомандующий лично проверяет боеготовность Вооруженных Сил. Внезапность - одно из главных условий.

Глава государства по прибытии заслушал доклад о ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей, проводимой по плану Минобороны и Генштаба. Подробности рассказал министр обороны Виктор Хренин, которого лишь в 7 утра предупредили о неожиданном приезде Президента. Сейчас эта проверка проводится параллельно, не дублируя задачи, которые ставятся в рамках внезапной проверки по линии Президента и Государственного секретариата Совета безопасности.

Министр в частности доложил, что дислоцированная в Гродно 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада приведена в повышенную боевую готовность. В таком объеме бригада еще ни разу не проверялась. "Бригада будет полностью отмобилизована до штатов военного времени. На сегодняшний момент призваны военнообязанные запаса в полк резерва Западного оперативного командования, - сказал глава военного ведомства. - В соответствии с новой методикой, исходя из опыта и проблемных вопросов, которые мы выявили в ходе проверок 19-й и 11-й бригад, мы увидели, что необходим упреждающий призыв офицеров запаса и проведение занятий с ними".

На прошлой неделе был осуществлен такой упреждающий призыв офицеров запаса в количестве 400 человек.

"Всех призвал или кого-то не нашли?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Всех - 100 %. Кстати, отмечают, что люди сейчас с большим желанием. Меньше было желающих где-то ускользнуть, найти какую-то причину. Даже обращений не было", - заметил Виктор Хренин.

По этому поводу Александр Лукашенко сделал вывод: "То есть люди серьезно относятся к призыву. Ну наконец-то поняли, что это учеба: а если война - а мы ничего не умеем делать".

Масштабная проверка армии по поручению Президента началась в январе. Активный этап проходит на этой неделе. В боеготовность после получения конверта под грифом "совершено секретно" были приведены воинские части сразу в нескольких регионах - от брестских и витебских десантников до гродненских танкистов. Марш-броски, переброска личного состава, работа техники... Маршрут был усложнен засадами условных диверсантов и атаками противников. Слаженность должны были показать и командиры, и бойцы. А Главнокомандующий - оценить положение дел в Вооруженных Силах, а также действия Генштаба и Министерства обороны.

Госсекретарь Совбеза: Армия способна воевать

Александр Лукашенко также поинтересовался предварительными итогами и впечатлениями от первого этапа внезапной проверки боеготовности, которая проводится по его поручению. "Армия способна воевать. В целом все командиры бригад, которые получили Ваше распоряжение, задачу четко уяснили, приняли решения о совершении маршей в указанные районы. Марши все совершили, на марше никого не потеряли", - доложил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, были единичные случаи неисправностей. Но машины на марше ремонтировали своими силами, не привлекая части центрального подчинения. "С опозданием на час-полтора две-три машины доходили в район. Это не влияло на выполнение боевой задачи той или иной воинской частью в целом. Есть вопросы по дисциплине марша, по некоторым расчетам. Но это учебные вопросы, которые мы проанализируем и проведем детальный разбор", - отметил госсекретарь Совбеза.

Президент в рамках внезапной проверки посетил 227-й общевойсковой полигон в Борисовском районе

Проверка шла без оглядки на погодные условия. Противник не будет ждать комфортной температуры. Если прежде обстановку усложняли морозы, то сегодня февральская оттепель встретила на полигоне туманом. В Борисовском районе вышли 2 батальона - окопались и сразу втянулись в тренировку. Александра Лукашенко интересовало, что и как с боевыми машинами, кадрами в бригадах. Зашел Президент и в командно-наблюдательный пункт батальона в районе сосредоточения. Такой - с учетом современных конфликтов - оборудован в блиндажах.

Глава государства посетил командно-наблюдательный пункт батальона в районе сосредоточения, где пообщался с военнослужащими, ознакомился с выполнением мероприятий проверки. В том числе речь шла о том, как обустроен быт солдат.

"Ребята, вы должны учиться своему делу. Обязательно. Тот, кто не подготовлен, - это смертник. У нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать. Наоборот, будут искать возможность нас атаковать неожиданно. Я не говорю, что это завтра будет. Но и не могу сказать, что этого не будет вообще. Поэтому мы готовимся", - заметил белорусский лидер, говоря о необходимости быть готовыми к любому развитию событий.

Президент подчеркнул важность проведения подобных проверок, чтобы поддерживать на высоком уровне выучку войск. "Проверку проходят все. И даже министр обороны и госсекретарь. Есть люди, которые за ними тоже наблюдают и мне докладывают, - отметил Александр Лукашенко. - Сейчас зима такая, что проверке подвергнем всех".

Лукашенко: Проверку проходят все

Расслабляться нельзя ни бойцам, ни генералам, да и недооценивать физическую подготовку даже при всей технологичности современной войны все-таки не стоит.

"Не будем дергать в эту морозную зиму. Хотя у меня замысел был такой. Все нормативы ты отработаешь, - сказал глава государства, обращаясь к министру обороны. - И генералы Генштаба твоего тоже побегут. Вольфович впереди, а вы следом. Никто вас там гонять "одуревши" не будет, но физическая подготовка должна быть нормальной и у генералов тоже. Я кувыркаюсь там вот, бегаю, не бегаю, топчусь на этом льду. А вы нет. Проверим на лыжах тоже. Как раз зима такая, что проверке подвергнем всех. Про комбатов и комбригов тут и речи быть не может".

Солдаты должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы выполнять поставленные задачи

В отдельном блиндаже размещен личный состав. Условия, конечно, полевые, но (насколько это возможно) комфортные для бойцов. Солдаты должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы выполнять поставленные задачи. Александр Лукашенко вспомнил и свой суровый военный опыт.

"У нас отдельно была офицерская палатка. Батальон целый размещался: комбаты, офицеры и командиры. Нас выбросили, помню, зимой. Тоже снега было много. Устали, все легли спать. Я просыпаюсь, у меня вокруг вода. И в воде спал. Растаяло все. Затопили печку. Поэтому знаю, что это такое. Но у вас тут курорт", - заметил Александр Лукашенко.

Тренировки в полевых условиях

На войсковом полигоне военные - автоматчики и гранатометчики - оттачивали стрелковые навыки. И тем, и другим огневую подготовку усложняла плохая видимость, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.

Какого-то спецотбора по критерию меткости на стрельбы не было - военные выходили на поле по списку вне зависимости от того, какой за плечами срок службы и опыт. Плюс на горизонте "молоко" - так что случался и недолет. Никакой показухи - Президенту важно видеть реальный расклад в Вооруженных Силах.

Подводя итоги, Александр Лукашенко отметил, что хотел увидеть воочию, насколько войска подготовлены для ведения боевых действий.

"Ну, радости немного, давайте так откровенно говорить. Стреляют, видят мишени. Будем считать, что так себе, - сказал глава государства. - Волнуются, конечно - Президент стоит за спиной. Я понимаю, что волнение определенное есть. Ну, так на так - где-то попали, где-то промахнулись".

"Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть", - добавил Президент, обращаясь к министру обороны.

Хренин: Мы должны быть постоянно в напряжении

Резюме от Главнокомандующего заставляет задуматься. Оценки бодрят. Батальону предстоит еще в течение трех дней выполнять мероприятия по огневой подготовке. После этого будут нормативы по физподготовке. Комиссия под руководством госсекретаря Совбеза еще доложит главе государства о результатах.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Мы должны быть постоянно в напряжении. Военнослужащий должен быть готов морально и физически. И, конечно, быть профессионально подготовлен. В случае начала вооруженного конфликта противник рассчитывает на внезапность и пытается диктовать условия. Не должно быть так, что нас ошеломили, мы растерялись и разбежались. Мы должны сразу дать отпор".

Всегда уметь держать оборону