Что ответил Лукашенко на заявление главы МИД Польши о непризнании выборов в Беларуси?

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции в Минске ответил на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, информирует БЕЛТА.

После того как Александр Лукашенко ответил на вопрос польского журналиста, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт озвучила свежее заявление главы польского МИД по поводу непризнания выборов в Беларуси. В этом заявлении говорилось в том числе и об "агрессии России" и российском лидере.

"Зачем вы цепляете Россию? Зачем вы Путина дергаете? Ну что у вас, проблем не хватает? Сикорский же опытный человек. Мы с ним встречались, общались. Чего ему неймется по поводу наших выборов? Он пусть думает, что будет завтра. Сегодня навозом забросали Министерство иностранных дел польские крестьяне. А завтра? Поэтому успокойтесь! Мы что, про вас что-то говорим? Нет", - отреагировал Президент.

Он напомнил, что в Польше в мае свои выборы. "Но мы не будем в них вмешиваться. А если хотите, можем показать, что мы что-то умеем. С искусственным интеллектом, IT-технологиями и прочим. Но мы такой цели не ставим. Нам это не надо. Мы не хотим эскалации, мы не будем это делать. А мы с вами люди верующие. Мы - христиане. Не дай бог Он это увидит и начнет разбираться. Мало не покажется. Нам, но вам тем более. Поэтому давайте жить дружно!" - сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к польскому журналисту, Президент добавил: "Сикорскому черкни, что пусть свой нос не сует, куда его не просят".