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Что предложил сделать Вучичу Президент Беларуси для улучшения белорусско-сербских отношений
Президент Беларуси Александр Лукашенко на Всемирном саммите по климату в Баку на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем предложил интенсифицировать двусторонние отношения, сообщила БЕЛТА.
"30 лет, как мы живем в дипломатических отношениях. Немало сделано, но и в нашей судьбе, и в судьбе Сербии произошли серьезные изменения. Это все перед глазами. Тем не менее жизнь продолжается. Думаю, что нам надо интенсифицировать наши отношения. Это плохо, что у нас нет таких интенсивных отношений. При всех наших сложностях. Они, конечно, существуют", - сказал глава белорусского государства.
Александр Лукашенко предложил сперва задействовать межправкомиссию - чтобы ее члены собрались, осуществили ревизию в двусторонних отношениях и подумали, как и по каким направлениям дальше сотрудничать. "Если что-то за это время не нужно в наших отношениях, это надо отбросить, наметить новые пути. Но отношения надо не просто поддерживать. При всех сложностях надо интенсифицировать", - сказал белорусский лидер.
После работы на уровне межправкомиссии Александр Лукашенко предложил осуществить визит в Сербию белорусского премьер-министра, и в целом, по его словам, можно обменяться визитами на уровне правительств. "Для того, чтобы конкретизировать план дальнейших действий. И на высшем уровне мы могли бы уже потом утвердить все предложения", - пояснил глава государства.
"Направлений сотрудничества много. Я понимаю Сербию и часто об этом говорил, что вам сложно, практически находитесь в окружении, изоляции. Из этого надо исходить и строить свою политику. Но старых друзей терять нельзя. Поэтому с Россией, Беларусью поддерживать отношения надо. Это истинные друзья, глубокие друзья, и в этом направлении, я полагаю, в Сербии будут делать максимум", - резюмировал белорусский лидер.
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