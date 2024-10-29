Президент Беларуси Александр Лукашенко на Всемирном саммите по климату в Баку на встрече с Президентом Сербии Александром Вучичем предложил интенсифицировать двусторонние отношения, сообщила БЕЛТА.

"30 лет, как мы живем в дипломатических отношениях. Немало сделано, но и в нашей судьбе, и в судьбе Сербии произошли серьезные изменения. Это все перед глазами. Тем не менее жизнь продолжается. Думаю, что нам надо интенсифицировать наши отношения. Это плохо, что у нас нет таких интенсивных отношений. При всех наших сложностях. Они, конечно, существуют", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко предложил сперва задействовать межправкомиссию - чтобы ее члены собрались, осуществили ревизию в двусторонних отношениях и подумали, как и по каким направлениям дальше сотрудничать. "Если что-то за это время не нужно в наших отношениях, это надо отбросить, наметить новые пути. Но отношения надо не просто поддерживать. При всех сложностях надо интенсифицировать", - сказал белорусский лидер.

Фото: belta.by

После работы на уровне межправкомиссии Александр Лукашенко предложил осуществить визит в Сербию белорусского премьер-министра, и в целом, по его словам, можно обменяться визитами на уровне правительств. "Для того, чтобы конкретизировать план дальнейших действий. И на высшем уровне мы могли бы уже потом утвердить все предложения", - пояснил глава государства.