Что сказал Лукашенко о политике Германии и Польши касательно Второй мировой войны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, почему Германия и Польша забывают об уроках Второй мировой войны, пишет БЕЛТА.

"Сейчас все забылось (в Германии. - Прим. БЕЛТА). Ушел страх вместе с тем поколением, которое сюда пришло к нам воевать. Очевидцы исчезли, появилось новое поколение. И у них политика, которая навязывается государствами, которые расположены еще западнее. Теми же англичанами, Соединенными Штатами Америки. И немцы поплыли, мягко говоря. Они забыли все, что было. Но иногда у них проскальзывает: "Нет-нет, там на Востоке нам не место, мы там воевать не должны. Нет-нет, к русским не пойдем". То есть у них, у их внуков еще какая-то память просыпается. Но это, знаете, вопли одинокого в пустыне. Не больше", - сказал Александр Лукашенко.

При этом, заметил Президент, похожим образом поступают и прибалтийские страны, Польша. "Там мы положили сотни тысяч своих людей, 600 тысяч только в Польше - все забыто. Но это не забыто. Это их политика. Мы же не забыли, потому что мы не хотели забыть, а они хотели это забыть. И они забывают. Хорошо, что через экономику люди начинают понимать ценность этого восточного направления. Я думаю, пройдет немного времени, они все поймут. Нам меньше всего на это надо смотреть. Нам надо заниматься своими вопросами, своим делом", - убежден глава государства.

Журналист во время интервью попросил Президента прокомментировать одну из его прошлых цитат. "Украсть можно память, но не правду", - заявил Александр Лукашенко на саммите СНГ в Москве, представляя обращение лидеров Содружества к 80-летию Победы.

Глава государства пояснил, что память можно затуманить, изгадить или повернуть в любую сторону. Но поскольку правда - это живые факты, от них никуда не деться. "Поэтому как ты правду украдешь? Да, можно пытаться исказить, но это очень сложно. Это на какое-то время, это в угоду какой-то моде ты можешь исказить. Но рано или поздно время все расставляет на свои места. Поэтому правду, поскольку она основана на фактах, невозможно украсть", - подчеркнул Президент.