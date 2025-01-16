"Делать так, чтобы было красиво" - Лукашенко о задачах по благоустройству

Все территории необходимо приводить в порядок и делать так, чтобы было красиво. В этом Президент Беларуси Александр Лукашенко видит главную задачу по благоустройству, заявил он во время посещения Минского городского технопарка, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание чиновников на строительство в Минске и возле него, для чего можно задействовать многие неиспользуемые куски земли. "За кольцевой, внутри кольцевой много таких клочков на полтора-два гектара. Надо по уму делать", - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что к таким участкам надо подтянуть инфраструктуру, сделать дороги и поделить на участки. "Люди с удовольствием купят. Это же в Минске", - уверен Президент.

В этом плане он дал ряд конкретных поручений и масштабировал задачу в целом в рамках стоящих задач по благоустройству в стране. "Чтобы у нас не было так: ну, красиво, чисто, аккуратно в центре, еще где-то. А там куски земельные… Надо делать, чтобы было красиво. В этом есть смысл благоустройства. Везде. В деревнях, везде у нас. Вроде что-то разумное, красивое - в грязь шлепнули и ходим радуемся. Надо все это приводить в порядок", - ориентирует Александр Лукашенко.