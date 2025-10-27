Диалог Минска и Святого престола - Александр Лукашенко провел встречу с Клаудио Гуджеротти

Кардинал Клаудио Гуджеротти прибыл в Беларусь в качестве спецпосланника Папы Римского Льва XIV на главные торжества в честь столетия Пинской католической епархии. 26 октября мероприятия прошли в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии и в брестском костеле Воздвижения Святого Креста.



В свое время Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в нашей стране и сейчас называет Беларусь второй родиной. Тепло началась и его встреча с Президентом во Дворце Независимости.

Теплая встреча с Президента Беларуси и Клаудио Гуджеротти во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7c0438-0005-4e3a-b9d9-5758d6a6136c/conversions/f5c4fb9f-5f37-4c91-97d1-4a1cdbfb5878-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7c0438-0005-4e3a-b9d9-5758d6a6136c/conversions/f5c4fb9f-5f37-4c91-97d1-4a1cdbfb5878-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7c0438-0005-4e3a-b9d9-5758d6a6136c/conversions/f5c4fb9f-5f37-4c91-97d1-4a1cdbfb5878-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a7c0438-0005-4e3a-b9d9-5758d6a6136c/conversions/f5c4fb9f-5f37-4c91-97d1-4a1cdbfb5878-xl-___webp_1920.webp 1920w Теплая встреча с Президента Беларуси и Клаудио Гуджеротти во Дворце Независимости

"Я ознакомлен в деталях с Вашим визитом. Очень рад, что Вы вспомнили Беларусь и Вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все - не только католики, православные и другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли Ваш визит. Это говорит о том, что тот след Ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен, - сказал глава белорусского государства. - Поэтому я искренне рад встретиться с Вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили - мы сегодня с Вами откровенно по-дружески поговорим об этом. Я очень рад встретиться и обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились в наших отношениях".

Александр Лукашенко поздравил Клаудио Гуджеротти с весьма успешной службой: "Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за Вас. И всегда считаю, что в Вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы Вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте".

Клаудио Гуджеротти называет Беларусь второй родиной news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e4bfaf1-a3c4-48b7-9309-b9eb573dd54c/conversions/ac949968-5b1d-4dfb-bedd-bdd4058aa8fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e4bfaf1-a3c4-48b7-9309-b9eb573dd54c/conversions/ac949968-5b1d-4dfb-bedd-bdd4058aa8fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e4bfaf1-a3c4-48b7-9309-b9eb573dd54c/conversions/ac949968-5b1d-4dfb-bedd-bdd4058aa8fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e4bfaf1-a3c4-48b7-9309-b9eb573dd54c/conversions/ac949968-5b1d-4dfb-bedd-bdd4058aa8fd-xl-___webp_1920.webp 1920w Клаудио Гуджеротти называет Беларусь второй родиной

Говоря о существующих в Европе и мире проблемах, представитель Ватикана обратил внимание, что те или иные различия не должны мешать диалогу. "Диалог - это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть то же самое - душа. Тогда все возможно, когда ты чувствуешь, что уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках и руках Божьих", - заявил он.