Диалог Минска и Святого престола - Александр Лукашенко провел встречу с Клаудио Гуджеротти
Кардинал Клаудио Гуджеротти прибыл в Беларусь в качестве спецпосланника Папы Римского Льва XIV на главные торжества в честь столетия Пинской католической епархии. 26 октября мероприятия прошли в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии и в брестском костеле Воздвижения Святого Креста.
В свое время Клаудио Гуджеротти был апостольским нунцием в нашей стране и сейчас называет Беларусь второй родиной. Тепло началась и его встреча с Президентом во Дворце Независимости.
"Я ознакомлен в деталях с Вашим визитом. Очень рад, что Вы вспомнили Беларусь и Вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все - не только католики, православные и другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли Ваш визит. Это говорит о том, что тот след Ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен, - сказал глава белорусского государства. - Поэтому я искренне рад встретиться с Вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили - мы сегодня с Вами откровенно по-дружески поговорим об этом. Я очень рад встретиться и обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились в наших отношениях".
Александр Лукашенко поздравил Клаудио Гуджеротти с весьма успешной службой: "Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за Вас. И всегда считаю, что в Вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы Вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте".
Говоря о существующих в Европе и мире проблемах, представитель Ватикана обратил внимание, что те или иные различия не должны мешать диалогу. "Диалог - это важно. Смотреть в глаза друг друга, понимать, что у нас есть то же самое - душа. Тогда все возможно, когда ты чувствуешь, что уважаешь и любишь человека. Будущее в наших руках и руках Божьих", - заявил он.
Такая встреча - возможность обсудить духовные и практические вопросы. Римско-католическая церковь в Беларуси - вторая конфессия по количеству верующих. Подходы Беларуси и Святого престола по ключевым вопросам мировой повестки во многом совпадают. Ватикан неоднократно выступал с осуждением санкционной политики Запада в отношении нашей страны и подчеркивал необходимость диалога, что безусловно ценит белорусская сторона.