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Диалог на высоком уровне. Президенты Беларуси и Кубы проведут переговоры во Дворце Независимости
25 июня Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером Кубы. Мигель Диас-Канель Бермудес прибудет в Беларусь с официальным визитом. Во Дворце Независимости ждут лидера Острова свободы.
Сегодня Гавана для Беларуси - важный внешнеполитический партнер и один из самых значимых союзников в западном полушарии. У стран высокий уровень стратегических отношений.
Александр Лукашенко трижды был на Кубе с визитами. Нынешний президент Кубы Диас-Канель Бермудес также бывал с официальным визитом в Беларуси. Активный диалог поддерживается не только на высшем, но и высоком уровнях. И этот взаимный интерес подтверждает тот факт, что Куба вот уже 5 лет как наблюдатель в Евразийском экономическом союзе.
В свое время это решение стало дополнительным шагом к развитию торговли и сотрудничества. И надо сказать, что всякий раз Президент Кубы - участник саммитов ЕАЭС на правах наблюдателя по видеосвязи, несмотря на большую часовую разницу. Но в нынешнем году Диас-Канель Бермудес будет лично присутствовать в Минске на Евразийском экономическом форуме.
Но пока - двусторонние переговоры. Несколько часов до старта. Визит официальный - это предполагает красивый церемониал и торжественность. Ну а после президенты обсудят ориентиры в сотрудничестве. Оно развивается и в сфере продовольствия, по линии промышленности и в области фармацевтики. Куба известна своими достижениями: медицина здесь считается лучшей не только в Латинской Америке, но и в мире. Нам интересны эти компетенции.
Кубинские препараты на рынке Беларуси присутствуют уже 10 лет. Главным образом это помощники в лечении онкологии. Ну и более 50 белорусских лекарств зарегистрированы на кубинском рынке. А это еще и окно в большой регион Латинской Америки. Где и как еще мы можем сотрудничать с выгодой для всех? Ждем детальный расклад от президентов!