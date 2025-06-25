Диалог на высоком уровне. Президенты Беларуси и Кубы проведут переговоры во Дворце Независимости

25 июня Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером Кубы. Мигель Диас-Канель Бермудес прибудет в Беларусь с официальным визитом. Во Дворце Независимости ждут лидера Острова свободы.



Сегодня Гавана для Беларуси - важный внешнеполитический партнер и один из самых значимых союзников в западном полушарии. У стран высокий уровень стратегических отношений.

Александр Лукашенко трижды был на Кубе с визитами. Нынешний президент Кубы Диас-Канель Бермудес также бывал с официальным визитом в Беларуси. Активный диалог поддерживается не только на высшем, но и высоком уровнях. И этот взаимный интерес подтверждает тот факт, что Куба вот уже 5 лет как наблюдатель в Евразийском экономическом союзе.



В свое время это решение стало дополнительным шагом к развитию торговли и сотрудничества. И надо сказать, что всякий раз Президент Кубы - участник саммитов ЕАЭС на правах наблюдателя по видеосвязи, несмотря на большую часовую разницу. Но в нынешнем году Диас-Канель Бермудес будет лично присутствовать в Минске на Евразийском экономическом форуме.