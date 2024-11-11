"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области о том, сколько ракетных комплексов "Орешник" получит Беларусь, информирует БЕЛТА .

"Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", - сказал Александр Лукашенко.