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"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в кулуарах заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области о том, сколько ракетных комплексов "Орешник" получит Беларусь, информирует БЕЛТА.

"Думаю, что пока десяток, а потом посмотрим. Если у россиян будет желание больше их разместить, мы разместим их больше", - сказал Александр Лукашенко.

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