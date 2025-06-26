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ЭКСКЛЮЗИВ: кадры приезда лидеров государств ЕАЭС и глав делегаций на пленарное заседание ЕЭФ

  • Эксклюзив

Вашему вниманию - эксклюзивные кадры приезда лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций на пленарное заседание IV Евразийского экономического форума.

Высоких гостей в Минском международном выставочном центре лично приветствовал Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Белоруссий лидер наряду с коллегами принимает участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы". 

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