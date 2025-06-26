ЭКСКЛЮЗИВ: кадры приезда лидеров государств ЕАЭС и глав делегаций на пленарное заседание ЕЭФ

Вашему вниманию - эксклюзивные кадры приезда лидеров государств ЕАЭС и глав международных делегаций на пленарное заседание IV Евразийского экономического форума.

Белоруссий лидер наряду с коллегами принимает участие в пленарной сессии на тему "Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".