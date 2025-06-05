Экспертное сообщество обсуждает визит Президента Беларуси в Пекин

Беларусь - Китай: курс на укрепление дружбы и сотрудничества. Экспертное сообщество продолжает обсуждать визит белорусского Президента в Пекин. Все едины во мнении - это демонстрация стратегического партнерства, знак особого уважения и крепкой дружбы, еще одно подтверждение наших прочных, доверительных отношений.

3 дня были наполнены переговорами с представителями бизнес-кругов. Ключевым мероприятием стала встреча Александра Лукашенко с Си Цзиньпином.

Китай выступает за создание справедливого и равного миропорядка, который бы учитывал интересы всех игроков. С такой же позиции выступаем и мы. Обоюдная нацеленность на укрепление стратегического партнерства создала нашу уникальную модель сотрудничества.

Курс на укрепление дружбы и сотрудничества

Анонсированный формат командировки еще до старта первых переговоров говорил о многом. Теплый семейный формат - это когда не ради дипломатического этикета, а все максимально доверительно и гостеприимно.

Китайский лидер принимает высокого гостя у себя дома, в своей резиденции. Такой жест выходит за рамки официального протокола.

С минимальной публичностью, но с гарантированным результатом. Такими были три насыщенных дня белорусской делегации. Новостные ленты не пестрят громкими заявлениями. Но вместе с тем визит как никогда ярко демонстрирует реальные отношения между главами государств и, как следствие, особый уровень взаимопонимания между официальными Минском и Пекином.

Китайская пресса о встрече друзей

Это подтверждает и китайская пресса, называя переговоры лидеров встречей настоящих друзей и озвучивая четкие посылы:

"Китай всегда рассматривал и развивал китайско-белорусские отношения с высоты и долгосрочной перспективы".

"Китай готов работать с Беларусью для развития стабильных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами".

"Китай и Беларусь - настоящие друзья и хорошие партнеры".

Максим Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В современных условиях огромное значение играет этот визит белорусского лидера в Китай. Таких дорогих гостей принимают очень редко на таком уровне, как принял руководитель Китая главу нашего государства. Прежде всего этот визит показал то, что Беларусь не изолирована. С мнением Беларуси считаются мировые державы, такие мировые державы, как Китайская Народная Республика, Российская Федерация, которые стоят на страже международной справедливости".

Тогда как экономическая война, развязанная коллективным Западом против Беларуси, должна была остановить наши заводы, обвалить национальный экспорт, подорвать благосостояние людей, санкционные перипетии не только не оттолкнули Беларусь и Китай друг от друга, напротив, стали стимулом ускоренного углубления двустороннего сотрудничества в новую эпоху.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa3bf69-33be-4cf6-98f3-9e553eb2733a/conversions/70cb055a-524f-409e-9949-d82c261522a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa3bf69-33be-4cf6-98f3-9e553eb2733a/conversions/70cb055a-524f-409e-9949-d82c261522a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa3bf69-33be-4cf6-98f3-9e553eb2733a/conversions/70cb055a-524f-409e-9949-d82c261522a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4aa3bf69-33be-4cf6-98f3-9e553eb2733a/conversions/70cb055a-524f-409e-9949-d82c261522a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Вы очень правильно отметили основную особенность нынешнего времени - беспрецедентное давление со стороны Запада на нас, прежде всего на Китайскую Народную Республику. И сегодня взоры многих государств, как и Беларуси, обращены к вам, в Пекин", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, еще 5 лет назад говорили: "Если Китай выдержит, значит, планета будет уравновешена и будет существовать".

"Сегодня уже говорят: "Китай выдержал, выдержит и Китай не позволит сломать мировой порядок". В этом убеждены многие-многие народы. Главы государств, с которыми я встречался, мне об этом говорили", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Между нашими странами все крепнет традиционная дружба, а также укрепляется нерушимое политическое взаимодоверие, продвигается сотрудничество практически во всех сферах, - отметил китайский лидер. - Мы сохраняем тесные контакты и координацию в международных делах, будь то в рамках ШОС, ООН. Как и вы, как и наша страна никогда не подчиняемся какому-либо международному гегемонизму, политике травли. Вместе мы защищаем международные справедливость и равенство".

Технологический рывок

Развитие технологий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c84de08-74de-4895-8667-bbc47429c7bb/conversions/e4e61d23-43b6-4bcd-8794-cf55daa6c6f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c84de08-74de-4895-8667-bbc47429c7bb/conversions/e4e61d23-43b6-4bcd-8794-cf55daa6c6f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c84de08-74de-4895-8667-bbc47429c7bb/conversions/e4e61d23-43b6-4bcd-8794-cf55daa6c6f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c84de08-74de-4895-8667-bbc47429c7bb/conversions/e4e61d23-43b6-4bcd-8794-cf55daa6c6f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Китай в модернизации своих предприятий совершил настоящий технологический рывок. Почти во всех отраслях - современные роботизированные производства. И этот опыт мы будем использовать у себя. Маршрут построен - модернизация белорусской экономики на основе китайских технологий.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"Китай превращается в машиностроителя мира. Китай перехватывает позиции в промышленном машиностроении, которые еще четверть века назад почти безоговорочно занимал Запад, в том числе Европейский союз. И если мы сейчас в Беларуси, в России идем курсом расширения индустрии, модернизации индустрии, то это означает, что нам необходимо в первую очередь озаботиться приобретением необходимого промышленного оборудования. Это те покупки в Китае, в каковых Китай очень серьезно заинтересован, как он, естественно, заинтересован вообще в развитии торговых отношений. Поэтому договоренности по этому вопросу будут иметь большое значение, будут способствовать устойчивости трансформации индустрии в Беларуси для того, чтобы в новых исторических обстоятельствах Беларусь чувствовала себя уверенно и могла производить все больше и больше собственных товаров для российского рынка, для внутреннего рынка, для рынка вообще всего постсоветского пространства".

Китайские инвестиции в Беларусь выросли кратно

Наш Президент всегда говорил откровенно, что Беларусь заинтересована в китайских деньгах особенно в высокотехнологичные секторы экономики. Результат налицо. КНР сегодня на лидирующих позициях по количеству прямых иностранных инвестиций в нашу страну. За последние несколько лет вложения утроились. Флагманом инвестиций и инноваций стал "Великий камень".

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Мало кто умеет вести бизнес, как китайские партнеры, в этом отношении белорусам есть чему поучиться. Речь идет о выстраивании правильной модели коммерческого успеха, выстраивании опять же технологий, в которых Китай сейчас преуспел. В рамках нынешнего визита главы государства в том числе обсуждался вопрос технологического взаимодействия. Для Беларуси как страны с достаточно большим спектром развития промышленности это очень важный аспект. Да, мы имеем свои конкурентные преимущества, технологии развиты, но Китай ушел далеко вперед. Для того чтобы нам не остаться на обочине развития мирового процесса, нам надо идти вперед вместе. Именно этим мы занимаемся в "Великом камне".

"Великий камень" - флагман инноваций

Экспертное сообщество обсуждает визит Президента Беларуси в Пекин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03738ee-d48c-48ec-85d5-e8a885c4da52/conversions/39c86bfc-1f33-4f33-b386-b5194bab2ade-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03738ee-d48c-48ec-85d5-e8a885c4da52/conversions/39c86bfc-1f33-4f33-b386-b5194bab2ade-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03738ee-d48c-48ec-85d5-e8a885c4da52/conversions/39c86bfc-1f33-4f33-b386-b5194bab2ade-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f03738ee-d48c-48ec-85d5-e8a885c4da52/conversions/39c86bfc-1f33-4f33-b386-b5194bab2ade-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня в парке уже 152 резидента. Полсотни запустили станки в работу. На индустриальной площадке сформировалось несколько производственных кластеров, связаны они с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, т.е. разработками завтрашнего дня. Планируют на базе "Великого камня" в перспективе создать белорусско-китайские научные центры и лаборатории - это договоренности Академий наук двух стран. А Нацбанк Беларуси провел переговоры с руководителями крупных финансовых и банковских учреждений Китая. Три дня были наполнены переговорами и с представителями деловых кругов.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"На самом деле много в чем произошло, когда Беларусь именно пониманием момента, именно пониманием того, что Китай уже в наши 20-е годы XXI века будет не только фабрикой мира, но и крупной технологической державой. Беларусь это понимала 10-15 лет назад".

Технологический суверенитет

А потому уже сегодня успешно работают завод "БЕЛДЖИ", Национальная биотехнологическая корпорация. Технологический суверенитет и искусственный интеллект - это те сферы, которые превратились в арену противостояния крупных держав.

Без развития этих направлений сложно говорить о суверенитете в политическом смысле слова. Стратегия Александра Лукашенко в отношении Поднебесной оказалась верной. Мудрый и опытный политик сегодня пользуется заслуженной репутацией в Китае.

Партнерство на взаимном уважении и доверии

Экспертное сообщество обсуждает визит Президента Беларуси в Пекин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef5ee490-5275-41c9-a447-6539abedc3f0/conversions/d97d0b90-6446-4d5e-9cd2-5ec00cbea016-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef5ee490-5275-41c9-a447-6539abedc3f0/conversions/d97d0b90-6446-4d5e-9cd2-5ec00cbea016-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef5ee490-5275-41c9-a447-6539abedc3f0/conversions/d97d0b90-6446-4d5e-9cd2-5ec00cbea016-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef5ee490-5275-41c9-a447-6539abedc3f0/conversions/d97d0b90-6446-4d5e-9cd2-5ec00cbea016-xl-___webp_1920.webp 1920w

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Беларусь проводит очень стратегически взвешенную политику. В принципе это неудивительно, потому что Александр Григорьевич Лукашенко очень тонко чувствует эти моменты, уже неоднократно подчеркивалось это. И история последних десятилетий это показывала, что если за что-то берутся в Минске основательно, смотрят уже издалека и идут к цели поступательно и стратегически. Китаю это импонирует, потому что, во-первых, Беларусь - это суверенное государство, по-настоящему суверенное. Не просто являясь членом ООН, а потому что действительно проводит независимую внешнюю политику. И Минск является очень удобным партнером для Китая, потому что с Беларусью приятно работать. Это не слова, это дела. И это заслуга Александра Лукашенко, который такой сформировал имидж своего государства для своей страны".

Бассейн международного стандарта, который заработал в конце минувшего года в столице, на финишной прямой строительство Национального футбольного стадиона. Примеры дружбы между Минском и Пекином - результат принципиальных договоренностей лидеров двух стран.