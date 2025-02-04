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Эмир Государства Кувейт поздравил Александра Лукашенко по случаю победы на выборах
В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Эмира Государства Кувейт шейха Мишаала аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Мне доставляет искреннюю радость поздравить Вас по случаю переизбрания на пост Президента дружественной Республики Беларусь на новый срок. Пользуясь случаем, хочу выразить высокую оценку прочным отношениям, связывающим Государство Кувейт и дружественную Республику Беларусь, а также подтвердить наше постоянное совместное стремление укреплять эти отношения и продвигать в различных областях к более широким горизонтам на благо и в общих интересах наших дружественных стран", - говорится в поздравлении.
Эмир Кувейта пожелал Беларуси и ее народу дальнейшего развития и процветания, а главе государства - удачи, крепкого здоровья и благополучия.
Поздравление в адрес Александра Лукашенко также поступило от Наследного принца Государства Кувейт шейха Сабаха Халида аль-Хамада ас-Сабаха.