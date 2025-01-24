Если кто-то оступился и был одурманен фейками, у каждого будет шанс вернуться к жизни - Президент

Если кто-то оступился или был одурманен дикими фейками, у каждого будет шанс вернуться к жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 24 января на финальном концерте акции "Марафон единства", пишет БЕЛТА.

"Вы все, как один, - мои дети! Президент за каждого несет ответственность. Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами - у каждого будет шанс вернуться к жизни. Мир вокруг быстро меняется. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад", - заявил Александр Лукашенко.