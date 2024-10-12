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"Это был смелый шаг". Лукашенко рассказал, как возрождалось село после чернобыльской катастрофы
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 октября на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки "Дожинкт-2024" в городском поселке Корма Гомельской области рассказал, как возрождалось сельское хозяйство в регионе после чернобыльской катастрофы, сообщает БЕЛТА.
"Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Нас тогда убеждали, что жить здесь нельзя. Про территории надо забыть. Мы категорически отвергли такие предложения. Я понимал: обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 90-х годов - задача почти невыполнимая", - заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что никто ничего подобного в те времена никогда не делал. Да и не знали, как делать. "И никаких рецептов не существовало. Но решение было принято: мы наших людей на произвол судьбы не бросили, - подчеркнул глава государства. - И тогда мы сделали абсолютно правильный выбор, и это стало первым шагом. И, как видно с позиции сегодняшнего дня, шагом смелым. Шагом к возрождению наших земель".
"Мы подключили ученых и на практике нашли способы получать чистую продукцию. С этого начался наш путь к возрождению сельского хозяйства в так называемых загрязненных районах. Чтобы окончательно вернуть регион к нормальной жизни, мы предприняли следующий шаг: газифицировали населенные пункты, создали новые рабочие места, привели в порядок школы, больницы, дома культуры", - сказал Александр Лукашенко.
Работа была проделана колоссальная. В Беларуси реализовали шесть масштабных государственных программ, по которым на ликвидацию последствий аварии за эти годы было направлено более 23 млрд долларов только бюджетных средств и примерно столько же внебюджетных. В сельскохозяйственный оборот возвратили около миллиона гектаров земли и полмиллиона гектаров - в лесной фонд.
Продукция сельского хозяйства Гомельской сегодня пользуется популярностью на международных рынках, и в ее качестве никто не сомневается. За рубежом ценится и лесная продукция предприятий Гомельщины. "Это для меня важнейший фактор того, что мы тогда поступили правильно, и люди здесь живут", - заявил белорусский лидер.
По его словам, иначе и нельзя было поступить: где бы тысячи и тысячи людей нашли себя, покинув родные районы и потеряв связь с корнями? А "отрывать" от родной земли их уже начали - безответственные политики, которые на чернобыльской теме пытались поднять свой авторитет, при этом ни разу даже не посетив пострадавшие районы.
"И самое сложное было развернуть этот корабль в обратном направлении. Мы с вами это сделали. Вы это сделали. Да, у вас сегодня непросто в сельском хозяйстве (будем откровенно говорить), в промышленности нормально. Но я благодарен вам за то, что вы меня тогда услышали и не сбежали, что остались в своих домах. И мы будем делать все для того, чтобы вы никогда не упрекнули мое поколение в том, что мы вам уделили мало внимания. Это главная моя задача и всех членов правительства", - подчеркнул Президент.
Он отметил, что молодая суверенная республика, осколок огромной и богатой империи, практически без помощи извне справилась с последствиями вселенской техногенной катастрофы. Cвоими руками и своим умом, соединяя науку и практику, житейскую мудрость и знания, констатировал глава государства. "Мы преодолели беду, потому что перестали ныть, стенать и на кого-то рассчитывать. Так и сейчас: только своим умом, своими силами мы можем что-то сделать, - убежден Александр Лукашенко. - Сегодня можно говорить о достойном результате, вы его видите (хотя, может быть, и не тот, который должен быть). Вопреки мрачным прогнозам и многолетним предубеждениям вы здесь живете".
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