"Это неприемлемо": Лукашенко напомнил о недопустимости падежа КРС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Смолевичский район в который раз напомнил о недопустимости падежа в животноводстве, пишет БЕЛТА.

"Не дай бог вы меня разозлите в этом плане! Мало не покажется. Я вам по 10 раз говорить не буду. Падеж - это неприемлемо. В советские времена эту проблему уже решили", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко в том числе вспомнил о своем опыте работы руководителем хозяйства: "Специализированные комплексы строили для того, чтобы осуществлять откорм, получать говядину. Бычков - на отдельный комплекс, маленьких телочек - на другой. И там выращивали".

Глава государства напомнил о своем безусловном требовании, что если хозяйства не могут сами обеспечить сохранность телят, то нужно "именем революции" передавать их в другие хозяйства. "За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст, - сказал он. - Надо отдать скотину туда, где ее нормально досмотрят и накормят".

"Главный показатель - это падеж скота. Как хотите, меня вы здесь не убедите в том, что нормально у вас, нет сверхпланового, как вы пишете, падежа. Какой сверхплановый, какие планы?!" - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Он поинтересовался у Анжелики Гущени - руководителя хозяйства "Озерицкий-Агро", которое посетил Президент, - как в этом плане обстоят дела у нее. Падеж составляет буквально доли процента, его фактически нет. Директор хозяйства доложила, как организована работа с телятами и в целом содержание скота. "Просто и разумно. Ничего мудреного. Вот это надо делать", - дал оценку глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что если в других хозяйствах не могут так работать, то можно приехать и перенять имеющийся положительный опыт: "Пусть приедут, она с удовольствием покажет, как это делается".