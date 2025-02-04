Глава Кении поздравил Лукашенко с победой на выборах Президента Беларуси

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Кении Уильяма Руто. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Поздравляю Вас с этой исторической победой, которая показывает уровень доверия народа вашей великой страны к Вашему лидерству и Вашим предыдущим достижениям на посту главы государства", - говорится в поздравлении.

Уильям Руто также выразил стремление продолжать тесное сотрудничество для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и дружбы между Беларусью и Кенией на благо народов двух стран.