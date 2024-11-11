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"Главное - обратная связь от народа". Лукашенко встретился с доверенными лицами

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Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 января провел встречу с доверенными лицами, сообщает БЕЛТА.

"Как известно, завершилась регистрация кандидатов в Президенты Беларуси. Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто оказал мне поддержку. Собрано 2,5 миллиона подписей - это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, обращаясь к вам с просьбой, чтобы вы были доверенными лицами, что я знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня".

"Я благодарен вам, что вы согласились на это. Обещаю, что если вдруг народ проголосует за нас, то я вас не подведу. Для меня, вы знаете, это самая тяжелая ноша. Говорят: Батька, Батька, доверяем и прочее. Это самое страшное для Президента (думаю, что и для других тоже): доверие надо оправдывать. Тем более мне", - заявил белорусский лидер.

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