"Главное - обратная связь от народа". Лукашенко встретился с доверенными лицами

"Как известно, завершилась регистрация кандидатов в Президенты Беларуси. Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности всем тем, кто оказал мне поддержку. Собрано 2,5 миллиона подписей - это высокий уровень доверия, и мы должны сделать все, чтобы не обмануть ожидания наших сторонников, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы доверенные лица действующего Президента в прямом смысле этого слова. Я исходил из того, обращаясь к вам с просьбой, чтобы вы были доверенными лицами, что я знаю вас лично. Более того, что вы в какой-то степени знаете меня".