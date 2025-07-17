Главное - защита интересов человека труда. Что еще поручил Александр Лукашенко профсоюзам Беларуси

Какую роль, по мнению белорусского лидера, должна играть Федерация профсоюзов Беларуси - самая массовая общественная организация страны и какие инициативы направлены на создание комфортных условий для трудящихся?

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"Я очень рассчитываю, что профсоюзы станут у нас мощной опорой для поддержания стабильности в обществе", - подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с Юрием Сенько.

Что прописано в коллективном договоре для молодых специалистов? Как удалось вернуть людям порядка 3 млн рублей, незаконно удержанных или невыплаченных нанимателем? Какие еще инициативы звучат от профсоюзов, закрепляющие за организацией имидж мощной общественной силы в стране? Какие вопросы станут первостепенными для профактивистов во время жатвы и как развивается таможенная служба?

Об этом и не только председатель ФПБ Юрий Сенько рассказал в проекте "Разговор у Президента".