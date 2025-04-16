Глазьев станет новым госсекретарем СГ. Лукашенко сообщил о решении лидеров Беларуси и России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля провел встречу с заместителем государственного секретаря Союзного государства Сергеем Глазьевым, сообщает БЕЛТА.

"Вы точно знаете тему нашего разговора", - начал встречу глава государства, предваряя заявление о принятом кадровом решении.

"Я давно думал о том, что наше движение к союзу, теснейшему союзу между Беларусью и Россией, должно основываться прежде всего на экономике, - продолжил Президент. - Вы - экономист, я считаю, от бога. Многое у вас (есть в плане профессиональных навыков и опыта. - Прим. БЕЛТА) вопреки тем, кто думает иначе у нас или особенно в Российской Федерации".

Глава государства рассказал о решении лидеров двух стран, чтобы Сергей Глазьев сменил Дмитрия Мезенцева на посту государственного секретаря Союзного государства. "Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, - сказал Александр Лукашенко. - Мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим".

Такого же мнения, по словам Александра Лукашенко, придерживается и глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, который до назначения на эту должность был послом Беларуси в России. "Поскольку он служил до недавнего времени послом в Российской Федерации, за это время очень хорошо освоил, усвоил основные направления нашей деятельности. Он придерживается такого же мнения".

Президент обратил внимание, что намерен еще неоднократно переговорить с Сергеем Глазьевым в будущем по поводу развития союзного строительства. "Думаю, мы еще не один раз встретимся, и вы меня как председателя Высшего госсовета ознакомите со своим видением, со своими предложениями, - сказал он. - Это такой первоначальный разговор. И мы с вами встретимся и основательно еще поговорим, как нам действовать. Я на вас очень рассчитываю. Что там греха таить, от вас будет многое зависеть и от тех людей, которые будут с вами работать в аппарате нашего союзного строительства".