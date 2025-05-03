"Грандиозный по замыслу и исполнению" - Лукашенко высказался о "Марафоне единства"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал проект "Марафон единства" грандиозным по замыслу и исполнению. Об этом он заявил на церемонии вручения государственных наград в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проинформировала БЕЛТА .

"Многому нас научил и многое показал наш грандиозный по замыслу и исполнению проект "Марафон единства". За несколько месяцев организаторы и участники проехали всю страну с большими концертами, тематическими выставками, диалоговыми площадками", - отметил глава государства.