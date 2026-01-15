Громкие назначения - какие напутствия услышали новые руководители от Президента Беларуси

15 января Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд назначений и согласований. Так, Александр Рогожник займет кресло председателя Витебского облисполкома. Ранее он работал послом Беларуси в России. Экс-глава Витебщины Александр Субботин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Президент поделился своими ожиданиями от Витебской области.

В Витебской области сосредоточены огромные ресурсы

"Сразу хочу сказать для витебских людей - это не чрезвычайщина, - пояснил глава государства свое кадровое решение по смене руководителя региона. - Но область нуждается в каком-то прорыве".

Президент отметил, что в Витебске 24 октября прошлого года состоялось совещание по развитию региона, который находится в сложной ситуации. После этого ответственные должностные лица высокого уровня "очень плотно взялись за эту область в плане изучения обстановки, ситуации и контроля за тем, что происходит, прежде всего в сельском хозяйстве и промышленности", констатировал глава государства. Александр Лукашенко рассчитывает, что местные кадры мобилизуются и исполнят то, на что было обращено особое внимание.

"Без той продукции, особенно сельского хозяйства, которую производит сегодня Витебская область, страна может обойтись запросто. И посол в России (Александр Рогожник до назначения председателем Витебского облисполкома работал послом Беларуси в России. - Прим. ред.) это знает, как никто другой. Дай бог продать и потребить то, что мы сегодня производим без Витебской области. Но Витебская область - это часть нашей страны, там живут хорошие люди, - заявил Александр Лукашенко. - Потерять ее мы не можем. Тем более там огромные ресурсы сосредоточены. Просто надо переориентироваться на эти ресурсы, посмотреть на людей, которые там работают, решить их проблемы (те, которые мы должны решить, и прежде всего - на уровне области) и потом требовать с них".

"Мы никак не можем бросить Витебскую область. Еще раз подчеркиваю: если с точки зрения производства мы можем без этого обойтись, то это не разговоры власти о том, что мы должны забыть наш северный край", - добавил Президент.

"Просто мы работали по старинке, об этом уже тоже много говорилось. Надо свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые там существуют, и действовать", - ориентировал глава государства.

Каждый район надо сделать боевой единицей

Провел ряд согласований Президент и в местной вертикали: Игорь Клишо - заместитель председателя Могилевского облисполкома, Наталья Осмоловская возглавит Костюковичский райисполком, Максим Потапенко - Славгородский исполнительный комитет, Сергей Дорожкин отправляется в Чаусы.

"От вас все зависит. Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей. Были свои обслуживающие предприятия - и строительная ПМК, и дорожная. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем. Я понимаю, что вы в теме, - сказал Александр Лукашенко. - Председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Конечно, в основном это сельскохозяйственное производство, но есть и промышленные предприятия".

В связи с этим глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги: "Я не говорю о школах, детских садах (у нас их хватает), о здравоохранении. Тут система выстроена, только (нужно. - Прим. Ред.), чтобы порядок был".

Приводить в порядок и наращивать базу в сфере туризма будет Кирилл Машарский, он назначен директором Национального агентства по туризму. Изменения коснулись и правительства. Андрей Лобович - теперь министр труда и социальной защиты, при назначении Александр Лукашенко отметил, что это ведомство должно быть видно.

Управленцы будущего

"Надо, чтобы министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работали министрами до сих пор, но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо? Надо, чтобы министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Надо, чтобы был результат", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко при согласовании назначения Кирилла Машарского директором Национального агентства по туризму актуализировал задачи, которые стоят перед этой сферой.

"Что касается агентства по туризму, долго шли дебаты. Я вообще очень аккуратно отношусь к перестановкам, пертурбациям, переподчинениям. Считаю, что в любой ситуации в стране, где есть порядок и дисциплина (а все-таки какие-то порядок и дисциплина у нас есть), то можно было работать и в старой системе координат, - сказал Президент. - Но меня подкупило то, что за пятилетку они добавят, аж в два раза увеличат. Если с 2 % до 4,5 % ВВП туризм прибавит, это будет здорово. Но это и для тебя тяжело будет. Я это все помню. И спрос будет за результат. Конечно, с правительства. И "рабочая лошадь" - это ваше агентство. Поэтому вы должны понимать это".

"Если бы у нас было больше мощностей по туризму сейчас, мы бы уже хорошие деньги зарабатывали и эти 4-5 % ВВП точно бы давали. Но у нас этих мощностей не хватает", - отметил Александр Лукашенко.

Два новых ректора в государственных учреждениях высшего образования. Брестский государственный технический университет возглавил Андрей Парфиевич, а Гомельский государственный медицинский университет - Ирина Назаренко. Главой администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Лукашенко назначил Татьяну Харлап.