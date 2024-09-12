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Идея присутствия Беларуси в Антарктике казалась дерзкой - Лукашенко
Когда-то сама идея присутствия Беларуси в Антарктике, как и освоения космоса, казалась абсолютно дерзкой, но эти научные вершины удалось покорить. Об этом лидер государства Александр Лукашенко заявил на встрече с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций, сообщила БЕЛТА.
"Как вы знаете, мы эти невозможные научные вершины покорили", - сказал глава государства.
В 2006 году Александр Лукашенко поддержал присоединение Беларуси к Договору об Антарктике. Тогда было важно сохранить наработанный в советское время научный потенциал и преемственность исследований и на имеющейся базе сформировать национальную научную школу.
"В зале много молодых людей. Значит, мы в свое время все сделали правильно. Молодежь идет в науку, растет новое поколение специалистов, развиваются отечественные научные школы, - констатировал Президент. - Буквально через неделю отправляется уже 17-я Белорусская антарктическая экспедиция. Это говорит об успешности проекта, который стал таким же стратегически важным, как строительство, допустим, Белорусской атомной станции, запуск космических спутников, полет в космос".
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь по праву вошла в элитный пул государств, осваивающих Антарктику. Общепризнан высокий уровень развития отечественной науки и технологий.
"Сегодня на самом отдаленном от нас ледяном континенте развевается белорусский флаг. Только 30 стран присутствуют в данном регионе. И Беларусь - в том числе. Более того, мы имеем собственную научно-исследовательскую станцию "Гора Вечерняя" с полноценной инфраструктурой, современными научными лабораториями и не только. Что важно, там реализованы самые передовые технологические решения. И эти решения - наши, белорусские в том числе", - обратил внимание глава государства.
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