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Игоря Петришенко согласовали на должность первого заместителя генсека СНГ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Петришенко на должность первого заместителя генерального секретаря Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Игорь Петришенко занимал пост заместителя премьер-министра, курирующего социальную сферу.

СНГАлександр ЛукашенкоИгорь Петришенко