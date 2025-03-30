Инаугурация, новые кадры, семена арбуза от Президента - в рубрике "Время Первого"

Белорусский народ выбрал своего лидера. 25 марта состоялась инаугурация Президента. Это была очень эффектная и красивая церемония. Историческое событие, масштаб которого действительно впечатлил. Еще и потому, что даже такой протокольный церемониал украсили новые элементы. А речь Президента, над которой Александр Лукашенко работал сам, получилась максимально от первого лица - искренняя и честная! Потому и встречена была овациями. Как сказал глава белорусского государства, он счастливый Президент. Ему есть на кого опереться: это поддержка в лице надежного и трудолюбивого народа. Ее белорусский лидер очень ценит и гарантирует дальнейшее системное развитие страны.

Действительно, еще 30 лет назад о такой Беларуси мы и мечтать не могли. Репортерам "Первого информационного" канала есть что показать из того, что до сих пор оставалось за кадром инаугурации. Самые странные реквизиты генпрогона. Что пропало во Дворце Независимости? А кто чувствовал себя, словно в ложе Большого театра? И, конечно, "послеинаугурационная" повестка: новые кадры и совещания. Кому и зачем в 22:00 звонил Александр Лукашенко? Все покажет "Время Первого".

Инаугурация Президента Беларуси состоялась.

Мероприятие такого уровня задает исключительно высокие стандарты. Что говорить, даже стулья в Зале торжественных церемоний выставляли под линеечку. А точнее, нитку...

"Ниточка должна быть ровно посредине спинки каждого стульчика", - пояснил сотрудник.

Высочайшие требования предъявлялись ко всем задействованным в подготовке мероприятия. Было экспрессивно и порой даже резко. Но все без обид. А как по-другому сорганизовать такое количество человек?!

Анна Моторная, главный режиссер церемонии инаугурации Президента Беларуси:

"Мы имеем дело с большим количеством исполнителей. Хор, оркестр, масса всевозможных задач, поставленных режиссером. Невозможно держать все одномоментно. Люди расслабляются, и надо, чтобы они вновь включились, вновь осознали ответственность и грандиозность момента".

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Только состав сводного хора - более 300 человек. Впервые на инаугурации гимн пели и совсем молодые артисты.

Дмитрий Некрасов, артист Национального академического народного хора Беларуси им. Г. И. Цитовича:

"Вкладываешься в работу с душой, как любой другой человек".

Виктория Мочалина, ведущая солистка Национального академического народного хора Беларуси им. Г. И. Цитовича:

"Государственный гимн, я считаю, должен знать каждый, в том числе и дети, потому что это все-таки главная песня страны".

Репетировали так, словно вот уже тот самый момент. И даже с дублерами. Букет цветов - единственный реквизит, без которого обошлись на прогонах.

Это только на первый взгляд кажется: ну что такое "пройти ровно, держа Конституцию" или "вынести коробочку с удостоверением"? А нужно посчитать количество шагов, которые сделает Президент, понять, сколько нужно под это музыки. Считать шаги военнослужащим, чтобы нога ровно попала на подиум. При этом флаг и штандарт частично закрывают обзор. Это буквально нелегкое дело...

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Арсений Ковалевский, заместитель командира взвода роты почетного караула Беларуси:

"Весит примерно килограммов 30-35. Подготовка физическая должна присутствовать. Но также равновесие нужно ловить".

9 передвижных телевизионных станций, 65 камер плюс дроны и прочая техника работали по маршруту следования президентского кортежа и во Дворце Независимости. В прямом эфире сотни тысяч зрителей и гости во Дворце Независимости на протяжении 15 минут следили за маршрутом Первого. Впервые.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"У нас новый элемент - трансляция в прямом эфире проезда кортежа главы государства. Для меня лично внутренне это очень сложный элемент. Мы отработали и отрабатываем вместе с вашими коллегами, с нашими коллегами в пресс-службе огромное количество прямых эфиров. Мы их не боимся, это совершенно особый режим работы, очень классный режим работы".

Пресс-секретарь Президента рассказала, в чем сложность работы в моменте. "Когда понимаешь, что прямой эфир, у тебя все организовано и все схвачено. Это одно. И другое, когда вместе с тысячей коллег видишь свою работу в прямом эфире и понимаешь, что это очень и очень тонкая материя, когда мы показываем проезжающего через весь город на такую важную церемонию главу государства. Основная часть церемонии классическая, но, естественно, здесь нет права на ошибку. К таким вещам, сколько бы ты ни работал, привыкнуть невозможно. И ты ощущаешь ответственность и очень волнуешься", - призналась Наталья Эйсмонт.

Впрочем, всегда должен быть тот, кто зарядит своим оптимизмом.

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Николай Лукашенко:

"Я же видел, как планируется это мероприятие и какой порядок проведения, какие там этапы есть в этом мероприятии, поэтому мы все это обсуждали. Не первая у нас инаугурация, не первое такое мероприятие, поэтому я уверен, что все будет отлично".

Получить место в зале мечтали очень многие. Запросов было запредельное количество, в том числе из-за рубежа.

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"Это винтажный, можно сказать, костюм, - рассказала о своем наряде государственный деятель Беларуси Лидия Ермошина. - В нем я присутствовала на инаугурации 2011 года. Я пришла на праздник. Я, как все, могу радоваться и радуюсь, что столь благополучно, гладко у нас прошли в стране выборы, что народ действительно поддержал, народ за Батьку".

Президент попросил никого не забыть - пригласить всех, особенно тех, кто эти 5 лет работал рядом и внес весомый вклад в развитие страны.

1100 мест в Зале торжественных церемоний и еще порядка полсотни на втором этаже. Вид отсюда потрясающий - словно находишься в ложе Большого театра.

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Это было поручение Президента - пригласить на инаугурацию и журналистов, которые долгие годы работают рядом: и во дворце, и в полях.

"Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы! Поэтому я - счастливый Президент, а Беларусь - страна, в которой хочется жить. Поэтому главное, запомните, - вы живете в своей стране, на своей земле. Поэтому никогда нигде вы не должны никого бояться. Вы хозяева в своей стране, сами принимаете все решения. Вы заслужили это право, и не только наше поколение, но и предыдущее, и заслужили очень дорогой ценой. Ваш Президент вас никогда не бросал и не бросит, не предаст и не сбежит", - сказал в своем выступлении Александр Лукашенко.

Самое инстаграмное место - то, где Президент принес присягу. Но тем, кто был тотально погружен в подготовку, было не до фото.

Слова, которые произнес Президент, стоя за трибуной, запали в сердце каждому. Он говорил о стране, о людях - тех, кто нам помогает и даже мешает. Есть о чем подумать...

"Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение! - отметил глава государства во время инаугурации. - Скажу больше. Полмира мечтает о нашей "диктатуре" - диктатуре реальных дел и интересов наших людей".

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Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Эти выборы - это успех всей страны. Мы на самом деле показали политическую зрелость. Это единение, понимание того, что надо стране, это единомыслие с Президентом настолько вызывает восхищение и радость, что сегодня действительно я ощущаю праздник".

Еще одна очень красивая часть церемонии - клятва военнослужащих на верность народу и Президенту.

"Сегодня мы единые и сплоченные как никогда, поэтому, безусловно, справимся со всеми вызовами эпохи, как это сделали 80 лет назад наши герои-ветераны, принесшие народу Великую Победу. Так, как сделали мы и те, кто сегодня уволился в запас, здесь, у стен Дворца Независимости в 2020 году. По прошествии совсем небольшого времени мы сегодня осознаем и понимаем, что было бы с нами, если бы мы с вами здесь не выстояли", - сказал Александр Лукашенко в своем выступлении на церемонии принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту.

После такого праздничного события начались рабочие будни во Дворце Независимости. Сразу после инаугурации прошел кадровый день.

Обычно журналисты являются инициаторами всех интервью и комментариев, но на этот раз глава Администрации Президента их опередил.

Президент в прямом смысле ударно работал до инаугурации, писал тезисы себе, рубил дрова, был на хоккейной тренировке. А что делал Александр Лукашенко после инаугурации, поинтересовались у главы Администрации Президента Беларуси Дмитрия Крутого.

"После небольшого традиционного приема, мы, скажу честно, уже в администрации немножко выдохнули, думая, что Президент в этот вечер нас ничем уже загружать не будет, никакой работы, - признался он. - Но он позвонил в 10 часов (это абсолютная правда, ничего не придумываю) и стал по разным абсолютно направлениям и темам спрашивать, как у нас продвигаются дела. И что интересно, первый вопрос, который прозвучал от нашего лидера, касался указа по полномочиям председателя райисполкома. Очевидно, у Президента уже были материалы к сегодняшнему кадровому дню, и он, изучая ситуацию в этих районах, интересовался, почему мы меняем руководителей, какая там динамика по выполнению его поручений, связанных с восстановлением базовых опорных организаций, как он их называет, райагросервисов, ПМК и других подобных структур. Второе - это какие в этих районах реализуются проекты в рамках инициативы "Один район - один проект". И другие специфические темы с учетом особенностей того или иного нашего района. Я лишний раз убедился в удивительной погруженности Президента в тонкости и знание ситуации именно на местах".

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Итак, новый кадровый пул. Александр Лукашенко назначил руководителей на местах. В Могилеве, например, теперь новый мэр, а у губернатора Гомельской области - новый заместитель.

На должность заместителя председателя Гомельского облисполкома (экономика, промышленность) согласована Ксения Пантюхова. До настоящего времени она руководила Гомельским отделением БелТПП.

Президент призвал ее действовать посмелее и признался, что всегда опасается назначать женщин на "большие должности". "Это же бешеная нагрузка. Домой приди и угоди всем, а потом иди на работу, где такой тяжелый груз, особенно в этой пятилетке", - сказал он.

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"Сейчас женщины сильные", - заявила Ксения Пантюхова.

"Я знаю. Я рад, что у нас женщины в руководстве, но всегда с сожалением отношусь к ним, потому что это непростая работа", - пояснил глава государства.

"Директорско-ректорский" пул у крупнейших предприятий и учреждений образования. А еще кадровые перестановки коснулись Администрацию Президента. Отвечавший там за экономику Александр Егоров стал первым заместителем председателя правления Нацбанка.

Александр Лукашенко также отреагировал на некоторые вбросы, что новое руководство Нацбанка включит печатный станок и увеличит эмиссию. "Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым (в руководство Нацбанком. - Прим. ред.) - они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, - однозначно, но с долей юмора заметил глава государства. - Никто… Слушайте, мы не та страна, чтобы сегодня включить станок и начать печатать деньги. Это завтра моментом выльется в инфляцию. Поэтому тысячу раз надо по сторонам посмотреть. И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране".

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси:

"Самая главная цель - это выполнение основных задач Национального банка. Прежде всего это сохранение уровня инфляции. И во-вторых, это уже задача Президента, что банковская система должна способствовать качественному экономическому росту".

На место Егорова в Администрацию Президента пришел Дмитрий Матусевич. Раньше он руководил Государственным комитетом по имуществу.

Назначая Дмитрия Матусевича на пост замглавы Администрации Президента, Александр Лукашенко сказал: "Здесь работа не тяжелее, чем нынешняя твоя (Дмитрий Матусевич до настоящего времени занимал пост председателя Государственного комитета по имуществу. - Прим. ред.). Но горячая сковородка, как я говорю. Все не просто. Не тяжелее работа, но власти больше и ответственность больше. И неизвестно, за кого и когда получить можешь, по-мужски говоря".

В целом он отметил, что Дмитрий Матусевич человек подготовленный, и пожелал ему успехов в новой должности.

Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Промышленный комплекс и социальную сферу я курировал, немного инвестиционную подготовку экономики, зеленую экономику люблю очень сильно, вторсырье. Поэтому есть опыт".

Перестановки произошли и в Министерстве иностранных дел. В ведомство из Администрации Президента заместителем Рыженкова перешел Игорь Секрета. Оставивший эту должность Юрий Амбразевич теперь посол при Ватикане, там открываем свое посольство.

Кадровая ротация затронула и руководителей других дипмиссий. География: Ближний Восток, Европа, Южная Америка. Много стран, фамилий и должностей.

В пятницу, 28 марта, состоялось совещание по совершенствованию контрольной деятельности. Президенту представили обновленный указ. Как найти баланс между "упреждать и наказывать"? У Александра Лукашенко было много вопросов.

Президент на совещании решил подвергнуть представленные предложения тщательному анализу, поставив под сомнение ряд тезисов.

Например, предлагается усилить профилактическую роль контроля. "Я хотел бы, чтобы авторы этого посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это - усилить профилактическую роль контроля, - сказал Президент. - По принципу, как мне предлагают, "лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать". Ну конечно же. Только как?"

Президент вспомнил формулу справедливости в ценообразовании. Правительство отчиталось о том, как с этим обстоят дела. Поговорили и о контрасте зарплат учредителей и кассиров и грузчиков. А сам "контрольный" документ глава государства отправил на доработку.

Дмитрий Кийко, министр по налогам и сборам Беларуси:

"Президент поручил идти от земли, не усложнять документ, постараться его изложить простыми словами, изложить именно то, что необходимо и государственным органам, и необходимо бизнесу. Самая главная идея в том, чтобы все нормально и честно работали. Будут работать предприятия и государственные, и частные, к ним меньше будут ходить контролеры, будет работать экономика и в целом будет положительный от этого эффект".

После совещания губернатору Гомельской области пришлось задержаться во дворце. Все из-за письма школьницы. Карина Мурашко попросила у Президента... семена арбуза. Карина хочет вырастить большой урожай и поделиться результатами своего труда!

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Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Тут такие очень хорошие, важные цели - передавать выращенный урожай в одну из школ- интернатов. В общем, Иван Иванович (Крупко. - Прим. ред.), у меня уже в руках эти семена. Как мне прокомментировали, они на самом деле на вес золота, потому что семена хорошие, их не так много. Именно вот те, что выращиваются на подворье у Президента. Очень попросим передать девчонке со словами благодарности за те пожелания, которые в адрес главы государства она написала".

О том, что письмо дошло до адресата, школьница узнала из телеграм-канала программы "Главный эфир".

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Учащуюся Головинской средней школы пригласили в облисполком, где она к тому же получила эксклюзивное издание "Наш Президент".

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Ты поразила и своих одноклассников, и многих жителей области, с одной стороны, но и с другой стороны, это показало, что нет ничего невозможного. Позволь мне от главы государства Александра Григорьевича Лукашенко передать эти семена. И я надеюсь, что все у тебя получится!"

Карина Мурашко, учащаяся Головинской средней школы Гомельского района: