Инвесторы из каких стран готовы вкладывать в майнинговые фермы на Могилевщине? Какой рост капиталовложений в производства ежегодно и сколько арендных домов построят в 2025-м? А также подготовка к посевной. Каких культур планируют вырастить больше и сколько молочно-товарных ферм нужно, чтобы значительно прибавить в объемах по мясу и молоку. А также новые форелевые хозяйства и большая работа в Год благоустройства в Могилевской области.

“Мы считаем, что топовый проект – это создание трех ферм по производству форели. Тоже порядка 180 по 200 млн рублей в этом году будет реализовано. Может, по деньгам это не так и много, но хотя тоже немало. Но именно это то направление, которое развивается в Республике Беларусь, и мы поставляем форель в сети на хорошее качество. Это востребовано сегодня, очередь есть. Мы будем увеличивать объемы. Социалка - это, конечно, строительство нового больничного корпуса в городе Бобруйске, нашем славном городе. Это внутрикольцевая, которую мы начали строить в Могилеве. Это очень амбициозный проект, большой. Это музей славы, который в этом году планируем закончить” - заявил Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома.