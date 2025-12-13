Итоги переговоров: США снимают санкции с калия и ведут диалог о нормализации отношений с Беларусью

США снимают санкции с калийной отрасли и ведут диалог о нормализации отношений с Беларусью. Таковы итоги белорусско-американских переговоров, несколько раундов которых прошли во Дворце Независимости.

Накануне - еще на старте общения с американскими представителями - Александр Лукашенко обозначал, что в повестке есть много вопросов для обсуждения и дал положительную оценку действиям Президента Соединенных Штатов. Переговоры были продуктивными, и это уже взгляд американских визави на обсуждение непростых тем.

Речь шла и об урегулировании украинского конфликта.

Последние полгода войдут в историю белорусско-американских отношений как особый период, как говорят эксперты, период сближения. В 2025 году началась активизация на двустороннем треке, и летом, созваниваясь, Лукашенко и Трамп, говоря официальным языком, достигли договоренности контакты продолжить.

В Минск представитель американского лидера и известный за океаном юрист Джон Коул приезжает не впервые. То, что Трамп в прошлом месяце назначил его спецпосланником в Беларусь, стало показательным моментом - впереди у Минска и Вашингтона обсуждение серьезных тем.

Лукашенко о Трампе: В последнее время он мне очень нравится своими действиями

"Джон, я поздравляю тебя с новым назначением (спецпосланником США в Беларуси. - Прим. ред.). Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем", - отметил на встрече Александр Лукашенко.

Он также дал положительную оценку действиям своего американского коллеги - Президента США: "Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями".

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с Вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы".

Официальный Минск и Александр Лукашенко лично, несмотря на разные этапы в межгосударственных отношениях - преимущественно сложные, всегда были настроены конструктивно. Разговор на языке санкций - это априори тупик. Лучше уж все обсуждать и выходить на компромиссы.

В этот раз переговоры растянулись на пару дней и продолжались даже в субботу. Встреча Александра Лукашенко со спецпосланником США для прессы прошла в минимальном формате - лишь короткий протокол - Президент сам даст знак СМИ.

Основная часть прошла предсказуемо - за закрытыми дверями.

Источником информации для журналистов по итогам разговора будет сам Джон Коул. Логика вопросов прессы понятна. В прошлый раз хорошим началом стало снятие санкций с белорусской авиакомпании, так может и дальше в таком же духе?

США снимают санкции с белорусского калия

США снимают санкции с белорусского калия

Джон Коел, спецпосланник США

Джон Коул, спецпосланник США:

"В соответствии с указаниями Президента Трампа, США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на тему санкций будет продолжаться и дальше. По мере того, как мы будем двигаться по пути нормализации отношений между двумя странами, все больше санкций будет сниматься. Надеюсь, что в будущем мы придем к ситуации, когда санкций не будет вообще".

Коул о переговорах с Лукашенко: Говорили о будущем, как нормализовать отношения

Коул подчеркнет, что двухдневные переговоры с Александром Лукашенко были очень продуктивными, и обратит внимание на осведомленность белорусского Президента.

Джон Коул, спецпосланник США:

"Мы говорили о войне между Украиной и Россией, о Венесуэле. Президент Лукашенко упомянул много людей и много вещей. У нас был очень хороший разговор. Мы говорили о будущем, о том, как идти по пути сближения США и Беларуси, чтобы нормализовать отношения. Это наша цель".

Спецпосланник США: Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы улучшить будущие отношения между Беларусью и Соединенными Штатами, спецпосланник США Джон Коул сказал: "Именно то, что мы уже делаем - мы снимаем санкции. Мы постоянно говорим друг с другом. Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, по мере того как мы становимся ближе, больше говорим, больше обмениваемся идеями. Скажем так - идет процесс перехода от первых младенческих шагов к более уверенным".

Президент Беларуси приветствовал переговоры по Украине и отметил роль Трампа

Что будет в регионе, Александру Лукашенко небезразлично - спокойной жизни, пока полыхает за забором, не жди. Еще на старте украинских событий наш Президент говорил - без участия США конфликт не разрешить.

Мирный план Трампа Минск приветствовал - это может стать хорошей отправной точкой для переговорного процесса. Хотя, конечно, прописано в нем должно быть все до мелочей.

"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы? - заявил Александр Лукашенко. - Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной".

Спецпосланнику США журналисты задали вопрос, каково его мнение о роли, которую Беларусь может сыграть в установлении мира на Украине.

Джон Коул, спецпосланник США:

"Ваш Президент имеет большую историю отношений с Президентом Путиным и имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в данной ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, Президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Но это способ помочь процессу".

Может быть, следующие переговоры можно было бы провести здесь, в Минске, поинтересовались у спецпосланника США.

Джон Коул ответил: "Посмотрим".

Президентом принято решение о помиловании 123 граждан различных стран

Президентом принято решение о помиловании 123 граждан различных стран

Александр Лукашенко

Реакция белорусской стороны на отмену незаконных санкций против калийной отрасли, введенных, кстати, администрацией Байдена, и в связи с переходом в практическую плоскость процесса отмены других незаконных ограничений против нашей страны, была говорящей. В рамках договоренностей с Президентом США и по просьбе Трампа главой государства принято решение о помиловании 123 граждан. Это представители разных стран, у нас они были, согласно закону, осуждены за разные преступления - шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность. Этот жест был и в связи с просьбами других глав государств, и исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих ценностей. Сигнал партнерам - Минск настроен на развитие отношений и заинтересован в стабилизации ситуации в европейском регионе в целом.

Гигин: Это политика здравого смысла

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы знаем, что доступ к калию, к калийным удобрениям, очень важен для тех стран, где Соединенные Штаты хотят укреплять свое влияние, с кем хотят развивать свои отношения, те же страны Латинской Америки, например, Бразилия и так далее. Поэтому здесь есть обоюдный интерес. И, конечно, это очевидное послание Европейскому союзу, который подвергается критике со стороны США. И нынешние шаги - это проявление реализации новой Стратегии национальной безопасности, которую так много обсуждают. Это политика здравого смысла. А мы такую политику проводим все годы президентства Александра Лукашенко. Мы готовы с различными странами вести переговоры, развивать отношения без предварительных условий и надуманных претензий. И можно только радоваться, что, наконец, американцы увидели такой подход и услышали нашу позицию. Конечно, нельзя переоценивать достигнутые успехи. Нужно двигаться дальше".

Парламентарий добавил, что много разговоров по поводу освобожденных людей, которые были осуждены по экстремистским и шпионским статьям, но, как подчеркивали сами американцы, это лишь один из треков, причем не самый важный.

Прагматичный диалог Беларуси и США

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Очень важно, господин Коул отметил, что по вопросам, где нет разногласий, мы будем действовать очень быстро - публично и непублично. А по тем вопросам, где сохраняются разные позиции, как это и положено в нормальной дипломатии, мы будем смещать эти спорные вопросы в подвал, не педалировать их и не ставить в зависимость от их решения вопросы существенные. А это, повторюсь, мир, экономика, восстановление нормального уровня отношений".

Он выразил мнение, что белорусская дипломатия проявила себя блестяще в этих переговорах. "Мы имеем реальные дела и реальный результат от этих переговоров. А значит, сохраняя определенную долю скептицизма, выдержки и спокойствия в этих переговорах, не поступаясь ни на йоту собственными национальными прагматичными интересами, мы можем и дальше на этом позитивном фундаменте выстраивать отношения", - уверен Андрей Кривошеев.

Эксперт о переговорах: Все на взаимовыгодной основе

Андрей Богодель, замначальника факультета генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Как сказал Александр Григорьевич Лукашенко, все на взаимовыгодной основе. В принципе, так же точно любит и Трамп. Сделка превыше всего".

"Политика новой администрации США во многом нам, да и не только нам, была непонятна. Прежде всего было неясно, что стоит за их словами. А сейчас появился документ, причем очень важный документ (Стратегия национальной безопасности США - Прим. ред.), определяющий как основу внутренней, внешней, так и военной политики. На всякий случай, это документ мирового гегемона. И буквально в преамбуле этого документа - во введении - говорится о том, что Белый дом признает, что политика предыдущих администраций в период после холодной войны была ошибочной. И Дональд Трамп готов исправить это положение. А что обычно исправляют? Обычно исправляют ошибки. Вот в отношении Республики Беларусь, я думаю, это, конечно, признание суверенитета нашего и снятие незаконных санкций", - считает Андрей Богодель.

Беларусь всегда за диалог