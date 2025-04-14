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Итоги проделанной работы и планы на будущее. Во Дворце Независимости с докладом мэр Минска
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5%, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП.
Инвестиции столицы составляют около 22% от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119%, заработная плата выросла почти на 20%. "Все, вроде бы, неплохо, - оценил Президент. - Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?"
Показатели социально-экономического развития Минска за прошлый год и первый квартал нынешнего позволяют, по словам Президента, судить о том, как будет развиваться в целом ситуация по стране.
"То есть мы уже можем о чем-то говорить. И если Минск выдержит темпы - треть от уровня, даже больше, ВРП от уровня республики, - значит, и в стране будет неплохо", - сказал он.