Итоги проделанной работы и планы на будущее. Во Дворце Независимости с докладом мэр Минска

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что по итогам 2024 года валовой региональный продукт Минска сложился на уровне 105,5%, что более чем на треть формирует общереспубликанский показатель ВВП.



Инвестиции столицы составляют около 22% от республиканских показателей. Инвестиции в основной капитал сложились на уровне 119%, заработная плата выросла почти на 20%. "Все, вроде бы, неплохо, - оценил Президент. - Квартал прожили. Перспективы? Что мы увидим в этом году?"

Показатели социально-экономического развития Минска за прошлый год и первый квартал нынешнего позволяют, по словам Президента, судить о том, как будет развиваться в целом ситуация по стране.