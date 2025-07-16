Из спецфонда Президента Беларуси выделят 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодежи

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал распоряжение об утверждении решения совета специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщает БЕЛТА.

На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено более 240 тыс. белорусских рублей.

Обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда стали 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе два коллектива - народный хореографический ансамбль "Сузор'е" Дворца культуры Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.

Специальные премии присуждены победителям международных и республиканских творческих конкурсов - 26 представителям талантливой молодежи и 12 творческим коллективам, среди которых ансамбль народной песни "Дзвінскія пералівы" Новополоцкого государственного музыкального колледжа, вокальный ансамбль "Карагод" Детской школы искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого г.Бобруйска, образцовый ансамбль танца "Мілавіца" Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, образцовый инструментальный ансамбль "Джайв-аккорд" Жодинской детской школы искусств и другие.

Премией "За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі" отмечены 13 педагогов.