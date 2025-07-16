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Качество жизни на селе и дороги к агрогородкам - 17 июля "На контроле Президента"
Автор:Редакция news.by
На контроле не только АПК, но и качество жизни на селе: доступность и комфорт как в городах. На это направлены усилия государства. И это особенно актуально в Год благоустройства и пятилетку качества.
Большое внимание - именно агрогородкам. Дороги к ним не должны вызывать никаких вопросов. Таково поручение Президента.
17 июля подробно расскажем об этом в вечернем эфире. Посмотреть также можно на сайте NEWS.BY и мультимедийном портале VIDEOBEL.BY.