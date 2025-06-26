Как Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении в очном формате на мероприятиях ЕАЭС

"Вы знаете о позиции, допустим, Армении. Ну просто сегодня кивнуть: "Вот, не приехали, такие-сякие…". Это мы можем, это мы умеем. Но если что-то происходит, не может быть виновата одна сторона. Нам надо поискать причины и в другом. Почему Армения заняла такую позицию? Наверное, не все у нас здесь в порядке. Отмахиваться от этого нельзя", - сказал глава государства.