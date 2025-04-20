Как прошел визит Президента в Покровский монастырь и о чем он попросил белорусский народ

Время обновления, когда можно оставить все печали и сомнения позади. С сердечным трепетом и радостью христиане отмечают великий праздник Пасхи. Воскресение Господа знаменует победу жизни над смертью и света над тьмой. Церкви полны молитв о мире и благополучии.

Александр Лукашенко отметил символизм того, что праздник Пасхи совпал у православных и католиков. Этот светлый день белорусский лидер разделил с людьми в Толочине. Президент побывал в cоборе Покрова Пресвятой Богородицы.

Православные верующие 20 апреля отмечают светлый праздник Пасхи. Президент зажег свечу в Покровском монастыре, он находится в Толочине. Это действующий женский монастырь с большим приходом. Сегодня здесь были все в ожидании.

Свято-Покровский храм - святыня, известная далеко за пределами Беларуси. Самой церкви больше 400 лет. Монастырь при ней стоит в ряду очень немногих храмовых сооружений, которые просто смогли сохраниться многие лета. Сюда приезжают за здоровьем и покоем. Икона Белыничской Божьей Матери помогает всем мамам в молитве за детей. Старинное распятие мироточило три года назад, за несколько дней до начала пандемии. А в источнике святителя Николая сотнями лет омывались воины, которые хотели вернуться домой.

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Территория монастыря объединяет сразу три храма, этим и уникальных. Свято-Покровский храм, храм Всех святых, часовня Священномученика Харлампия. Воскресная школа и сам монастырь, 14 сестер, среди них есть и схимонахини. Это прообраз высшего ангельского чина. Они молятся беспрерывно за тысячу прихожан. Сюда приезжают за благословением и, конечно, в день Великой Пасхи найти мир в сердце.

Президента очень ждали. Говорят, когда узнали, праздник стал двойным. Это традиция на Пасху. Александр Лукашенко всегда приезжает в разные храмы, в разных уголках Беларуси разделить светлый праздник, пообщаться с людьми и зажечь пасхальную свечу.

В храме Президента встречала игуменья Анфиса, настоятельница монастыря и его духовный лидер.

"Я прежде всего хочу вас поздравить и поприветствовать в этот светлый, добрый праздник. Христос воскрес! Вы знаете, сколько ни бываю в наших храмах, всегда этот день отмечаю как особенный. Какие бы ни были сложные, трудные времена, а в нашей истории они были разными, мы всегда с большим вдохновением, большим желанием ждали и ждем этот светлый и добрый праздник - Воскресение Христа, нашу Пасху. Это, как я говорю, праздник, который стоит вровень с нашими светскими праздниками, как День Победы, День Независимости нашего государства. Сегодня особый день, потому что это праздник всех наших христиан и тех, кто близок к христианству. Так совпало, и это очень символично для нас, потому что наша страна - это страна единства, справедливости и взаимопонимания, взаимопомощи. Этому храму 421 год. Представляете, сколько он видел на своем жизненном веку? И сколько еще увидят благодаря нашим заботливым рукам. Он аккуратный, ухоженный. Точно так, как мы будем ухаживать, я очень надеюсь, рассчитываю на вас, будем смотреть за порядком в нашей стране в Год благоустройства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Один из самых известных исторических фактов про церковь - здесь останавливался и признавал свое поражение Наполеон. Немцы во Вторую мировую сожгли дотла сам Толочин, но не смогли сжечь церковь. Год 80-летия Победы, сказал Президент, все, что связано с историей белорусского народа, будет предано огласке. Имена павших восстановлены, братские могилы найдены.

"Мы и сейчас, занимаясь доказательствами зверств фашистов в нашей Беларуси, занимаемся выявлением фактов геноцида белорусского народа. И знаете, очень много мест, наверное, больше, чем в других областях захоронений мы находим на нашей Витебщине. Поэтому это особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня", - отметил Президент.

Дата приятно обязывает подводить итоги не только в религиозных, во многих сферах - и образовательных, и промышленных. Вот чего смогли добиться в суверенной Беларуси, за что и воевали наши деды, чтобы всем было место и у всех было дело.

"В этом году мы начнем процесс создания центров основных религий в Беларуси. Естественно, самая большая религия, конфессия наша - это православная. Это более 85 %, которые себя причисляют к православию. Вторые по значимости - это наши католики, с которыми мы сегодня празднуем этот праздник. И я хочу, поздравляя православных, поздравить наших католиков, всех христиан еще раз. Поэтому каждая конфессия в этом году должна начать создавать центры, свои центры, как у нас в Жировичах, допустим. Мы обновили Жировичи. Это жемчужина православия", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что храм Бусловской иконы Божьей Матери станет центром католицизма в Беларуси. Также будет создан Музей истории мировых религий в Минске - все для того, чтобы молодежь знала, что такое религия и откуда корни каждой из них.

"Мы также построим Музей истории белорусской государственности, чтобы мы могли молодежи особенно показать, что вот здесь корни - в Полоцком, Туровском княжестве. С этих земель начиналось создание нашей государственности", - заявил глава государства.

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О чем попросил собравшихся Президент? Честно оценить свой труд. Не будет хорошо на уровне страны без труда. Это конкретно белорусская история, когда ничего не бывает просто так, и это нужно понимать.

"Подъезжая к вашему храму, мы с председателем райисполкома обсуждали и работу нашего Толочинского района. Это один из лучших районов Витебской области и в нашей стране в целом, по показателям. Но, к сожалению, в воскресный день не хотелось бы говорить о плохом. Я замечаю, что те, кому мы немало помогали, не очень хорошо работают. Должен вам прямо сказать, этот год будет очень серьезный в плане наведения порядка в нашей стране. И Год благоустройства, и наведения порядка, это не просто подмести улицы и посадить деревца. Это очень важно. Каждый на своем приусадебном участке, если это на селе, да и в городах, на этом участке должен навести соответствующий порядок. Не должно быть пустующих земель, не должно быть свалок. Вы это все видите, я тоже это вижу. Но мы этот год должны прожить достойно, создав нормальные условия для жизни, прежде всего, наших детей. Не всегда и не везде так получается, особенно в Витебской области", - сказал Александр Лукашенко.

Президент также предупредил председателя местного райисполкома, чтобы тот готовился к серьезным проверкам для оценки проделанной работы в Витебской области за прошедшие годы.

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"Пользуясь случаем, находясь в этом храме Божьем, хочу вас попросить: делайте на своем месте то, что должны делать. Это намного легче, намного проще, чем у южных наших соседей. Не хотелось бы, чтобы мы до этого дошли. Поэтому надо было трудиться и делать свое дело", - отметил Президент.

Глава государства пообещал, что в основе его политики будет справедливость: заработал - получил. "Господь нам нефти-газа в эту земельку не вложил, чтобы мы могли качнуть, по трубе кому-то продать, а деньги поделить. У нас этого нет, мы все своими руками закладываем. Наверное, в этом какой-то смысл, раз Он так решил. Поэтому давайте будем пользоваться тем, что у нас есть, и беречь свою белорусскую землю", - призвал Президент.

"Я желаю вам самого главного, что не купишь ни за какие деньги, - мира, здоровья. Вам, вашим деткам, чтобы ваши дети вас никогда не огорчали, чтобы были такими светлыми, добрыми, радостными, как в этот праздничный день, - пожелал Александр Лукашенко. - Берегите Беларусь - другой такой не будет. И не надо, потому что она самая красивая, прекрасная. Это место для жизни нас и наших детей. Счастья, благополучия, радости вам!"

Глава государства преподнес храму в подарок икону Божией Матери. В ответ Александру Лукашенко передали лик священномученика Харлампия. Приход проводил Президента, у всех хорошее настроение, визит получился по-пасхальному светлым, было и традиционное освящение куличей в завершении этого утра.