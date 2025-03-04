Как прошел второй кадровый день во Дворце Независимости

Правительство фактически сформировано - второй кадровый день во Дворце Независимости завершился назначением на ключевые министерские посты специалистов. Есть новые имена в топ-менеджменте страны. Немало и тех, кто сохранил свои должности.

В министерствах сельского хозяйства, архитектуры и строительства новое руководство - опытные специалисты, но министерские кресла займут впервые. Президент ориентирует, что новое правительство должно работать быстро, без бюрократии и перестраховок.

Большие полномочия получили курирующие вице-премьеры. Среди них не новые лица для страны, но впервые управленцы такого уровня. Как сработают, зависит только от них самих. В качестве аванса - доверие первого лица.

Правительство второй раз на старте - так условно можно обозначить назначения этого дня. Кадры решают все, поэтому, конечно, людей, которые будут управлять всеми сферами в стране, подбирают тщательно. Из сидящих за столом многие сохранят свои портфели и должности. Президент не раз делал акцент: это новое старое правительство, команду не меняли полностью, в этом просто нет необходимости.

"Основные министры были назначены еще до выборов, чтобы люди это видели. Но мы должны по Конституции сформировать правительство, назначить членов правительства. Кроме руководства правительства (премьер-министра - прим. ред.), мы фактически этим завершаем формирование правительства", - отметил глава государства. Президент повторил сказанный еще накануне тезис о том, что роль заместителей премьер-министра возрастет неимоверно. "Сегодня я подписал указ о назначении Каранкевича Виктора Михайловича заместителем премьер-министра Республики Беларусь, Севака Анатолия Александровича - заместителем премьер-министра, Шулейко Юрия Витольдовича также заместителем премьер-министра. Студнева Александра Викторовича - министром архитектуры и строительства. Мэром Могилева был, да? Знаете, что надо делать? Вы попросили вам нового министра. Вот мы вам назначили нового министра, который был согласован, мы за ним наблюдали в Могилеве, немало сделал. Крутой так вообще восхищен, что в Могилеве сделал. Ну, потому что он уполномоченный, наверное, там. Ну, Могилев я знаю до каждого метра, а где-то летом поедем, посмотрим, что там сделано", - заявил глава государства.

У экс-мэра Могилева действительно сложившаяся репутация в этом вопросе. Карьера пошаговая и без ошибок. Начинал простым мастером в строительном тресте, сейчас Студневу 50, по возрасту и компетенциям это как раз "министерская классика".

"Конечно, есть над чем сегодня работать. Надо сегодня упрощать методы строительства, а самое главное, наверное, ускорять процесс, разбираться сегодня с тем жильем, которое необходимо строить на местах", - отметил Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси.

Еще одно громкое назначение в Министерстве сельского хозяйства. Последние несколько лет там, к сожалению, не раз менялось руководство (должность сложная). Это должен быть и сильный управленец, и понимающий специфику одновременно, желательно и агроном, и зоотехник.

"В соответствии с Конституцией также освобожден от занимаемой должности с переводом на другую работу, об этом вы узнаете в ближайшее время, Линевич Анатолий Константинович, который работал у нас министром сельского хозяйства. На эту должность министра сельского хозяйства назначен Горлов Юрий Николаевич. Он сегодня работает помощником Президента по Гомельской области", - заявил Александр Лукашенко.

Зоотехник колхоза "Комсомолец", зампред по сельскому хозяйству в Узденском районе, потом должности в Столбцовском, Молодечненском райисполкомах - это коротко биография нового министра. В связке с вице-премьером Шулейко в сельском хозяйстве стоит ожидать значительных рывков. Впереди посевная.

"Мы сегодня производительность труда в стране имеем в 3 раза ниже, чем в Европейском союзе, в Европе. О чем это говорит? Что у нас ту работу, которую делает европеец, делают 3 человека. Этим все сказано, - заметил Александр Лукашенко. - Тот, кто хочет большую зарплату, должен больше работать. Другого пути для нас просто нет".

"Этим все сказано, в том числе и в сельском хозяйстве. Тот, кто хочет большую зарплату, должен больше работать. Не потому что я этого хочу, другого пути у нас просто нет. Но если говорить о главных продуктах сельского хозяйства, Вы, Юрий Витальевич, должны видеть, что у нас три области существенно отстают по продуктивности молока. Это как понимать? У нас что, Витебская область в середине, да? У нас что, в Витебской области не хватает, чем накормить корову? Да там в основном должно быть поголовье коров. Новому нашему министру там немало работы. Я понимаю, что это министр, которого мы сегодня назначили, вы же его там не силой заставили, вы сами идете на эту работу. Вы понимаете, что как в здравоохранении, так и в сельском хозяйстве это тяжелейшая работа. Там не отдохнешь, хотя везде министерствам работы хватает и присутствующим министрам хватает, но тем не менее. Плодородие – вопрос вопросов. И мелиорация. Вам повезло, есть человек, который за мелиорацию непосредственно отвечает, но Вы, как вице-премьер, отвечаете в целом за нее. Мы должны, как я уже говорил не единожды, ежегодно получать 11 млн тонн зерновых. 11 млн тонн достань и положи. Мы близки к этому. В 2025 году молока мы должны получить более 9 млн тонн, а мяса более 2 млн тонн и обеспечить сохранность и продажу этой продукции. 9 млрд долларов - больше не прошу. 9 млрд долларов мы фактически уже получаем, 9 млрд от экспорта", - заявил глава государства.

Кто еще сохранил посты и портфели - министр промышленности, энергетики и лесного хозяйства, председатели Белгоспищепрома, Беллегпрома, Комитета по стандартизации и комитета по науке и технологиям.

Александр Ефимов на должности меньше года. Хорошо понимает в своей области, тоже начало карьеры очень простое - оператор станка. И от этого, как показывает практика, правильное. Все этапы не просто видел, проходил.

"Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов, на 5,5 % мы должны вырасти к уровню прошлого года. И, естественно, диверсификация", - сказал глава государства.

"Высокотехнологичные отрасли - микроэлектроника, станкостроение - спрос колоссальный в Российской Федерации. Когда мы были на заводах по производству самолетов, они просто просили. Их устраивают наши станки. Надо здесь развиваться", - отметил глава государства.

В завершение Александр Лукашенко еще раз напомнил о необходимости повышения качества выпускаемой продукции. "Без этого никуда. Я далек от того, что там пописывают в интернете. Но вот недавно я прочитал замечание одно. Кто-то там выехал с территории МАЗа, и у него неуправляемый автомобиль - крутится, разворачивается... Короче, он даже не собран был, как надо. Дыма без огня не бывает. Я понимаю, что это преувеличение. Такого просто не может быть. Но надо серьезнейшим образом требовать с руководителей предприятий", - сказал он.

Блок Каранкевича и блок Сивака и Шулейко - глава государства так определил вице-премьерские направления этого дня. Если объяснять просто эту структуру, то на самом верху Президент, дальше идет премьер-министр. У него есть заместители - вице-премьеры. Так вот они отвечают каждый за свое направление. Экс-губернатор Гродненской области Владимир Караник стал вице-премьером, отвечающим за социальную сферу, и теперь ему подчиняются министры образования, здравоохранения, информации - в общем, все, кто отвечает за уровень жизни в белорусском обществе. По этому же принципу Николай Снопков главный в стране по экономике.

Президент повторил сказанный накануне тезис о том, что роль заместителей премьер-министра возрастет неимоверно. "Думаю, это оправдано. Потому что вице-премьер погружен в работу министерств. А министерства находятся фактически на предприятиях. Это приближает структуру правительства и всех вас к тем проблемам, которые надо решать", - заявил глава государства. Он предупредил всех, что спрос с каждого по направлениям работы будет очень серьезный, а исполнительская дисциплина должна быть высочайшая. "Сегодняшние назначения - это не значит "индульгенция" или окончательное решение. В ближайшее время надо спланировать заседание правительства. Все новые, старые министры войдут в курс дела, готовы будут отвечать. Там определить конкретно еще раз задачи для правительства. Никто за вами бегать не будет, как это было в предыдущие времена. Вы по всем направлениям знаете, что делать. Вы знаете это лучше меня, потому что вы - специалисты, у вас более узкая сфера. А я знаю, за что с вас спросить и по каким направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

О конкретных поручениях: Президент обозначил их четко Госвоенпрому, науке, Госстандарту и главным нефтехимическим предприятиям

"Что касается ГКНТ. Нужны программы на пятилетку. Я пока этой структуры не вижу. Мы уже об этом говорили. Желательно, чтобы в этом направлении мы начинали действовать", - сказал глава государства.

"Нам эта структура очень нужна в том плане, что без науки никуда. Наука, инновации - мы об этом говорим, но пока еще не много делаем", - добавил Александр Лукашенко.

"Что касается Госстандарта. Нужны современные требования к продукции, услугам, инструментам, стандартизации. Нужны новые требования. Вы знаете, как это делать. Если можете - делайте, - сказал Александр Лукашенко. - Защита внутреннего рынка должна быть обеспечена. Важнейший вопрос. Мы не должны упускать свой рынок, каким бы он ни был - большой, малый и так далее. Нужно содействовать экспорту, обеспечить импортозамещение посредством инструментов стандартизации".

Отдельно проговорили за столом и стратегию по топливу. Самых главных у нас два вида: природный (дерево) и энергия Белорусской АЭС. Станция дала такой энергетический толчок стране, что только успевай строить.

"Нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Не буду конкретизировать. Самое главное - обновлять электросетевую инфраструктуру с учетом возрастающего спроса населения и реального сектора экономики на электроэнергию. Это 5700 км электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все", - заявил глава государства.

Президент обратил внимание, что после ряда решений по тарифам на электроэнергию со стороны населения сформировался хороший спрос на ее использование для обогрева домов. "Это чудо для людей. Но если мы вторую станцию (речь о строительстве второй АЭС. - Прим. ред.) построим, почему людям не помочь в этом плане. Они будут нам многие поколения благодарны, - подчеркнул белорусский лидер. - Но если вы не сделаете, никто потом (не сделает. - Прим. ред.) - будет "спрос и предложение", и все. Надо отвечать на запросы людей. Нам надо это сделать. Это - будущее".

Президент поручил развивать в стране майнинг криптовалют. "Посмотрите по этому майнингу. Все больше людей ко мне обращаются. Если нам это выгодно, давайте будем делать. У нас избыток электричества есть. Пускай делают они эту криптовалюту и так далее. Тем более, вы видите, каким путем мир идет. И особенно крупнейшая экономика мира. Они вчера объявили, что в резерве будут держать (криптовалюту. - Прим. ред.)", - сказал Лукашенко, обращаясь к вновь назначенному министру энергетики Алексею Кушнаренко. "Поэтому спрос на них будет. Ну, может быть, и нам самим это делать. Что ж мы привлекаем каких-то инвесторов, продаем им электроэнергию, хотя я не исключаю это. Но надо самим делать. Предложения такие есть. Думаю, что вы перешагнете эту бюрократию и доложите, что надо делать", - добавил Президент.

От легкой промышленности, которую продолжит возглавлять Татьяна Лугина, попросили "без складских запасов".

Глава государства также коснулся темы работы с кадрами, что где-то кого-то не хватает. В этом плане он заметил, что производительность труда во многих случаях в Беларуси пока еще значительно ниже, чем, например, в некоторых странах Европы. "Поэтому в три раза больше надо нагружаться, загружаться. А не ныть, что у нас не хватает кого-то. У нас всего хватает. Просто шевелиться надо, чтобы заработную плату нормальную иметь", - сказал он.

И по лесу - Президент напомнил про топливо под ногами. В Беларуси созданы значительные мощности по производству пеллет, которые забирали все запасы низкосортной деловой древесины. Мощности позволяют производить до миллиона тонн пеллет в год - можно обеспечить и внутренний рынок, и экспорт.

"Здесь у нас есть все, поэтому действуйте. Мы говорили о деревообработке - мебель, глубокая переработка. У нас очень много в лесу всякого хлама. Мы договорились: пеллеты и еще раз пеллеты. Это топливо. Мы обнаглели до крайней степени: дешевый природный газ, поэтому дрова и прочее нам не нужны. Не знаю, как сейчас ситуация у вас с этими пеллетами, но это ваша наиважнейшая проблема. Мы ведь построили 7 или 8 заводов в прошлом году, чтобы этот мусор, хлам перерабатывать, которого в лесу достаточно, и делать прекраснейший товар. Ищите другие рынки, кроме Европы. Да и Европа никуда не денется. Бумага, мебель, картон, упаковка, обои - это конечный товар, который мы умеем делать. В основе деревопереработка. Но это конечный товар, высокая добавленная стоимость. Поэтому на это надо обращать внимание", - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим вопрос к министру лесного хозяйства (Александр Кулик тоже остается на должности): все ли в лесу в порядке? Отсылка к ураганам лета 2024 года, когда белорусская природа показала, что бывает не такой уж умиротворенной.

Инесса Короткевич не так давно назначена руководителем Белкоопсоюза. Пришла в структуру в не самый легкий для нее момент. На Белкоопсоюзе лежит большая социальная функция, каждый третий белорус так или иначе пользуется его услугами - в первую очередь это торговля. Шли разговоры о переводе части этой торговли в сеть.

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, предвосхищая вопросы, объяснил: чувствует себя нормально; маска - перестраховка после простуды, а так готов работать.

Александр Лукашенко: "Также у тебя транспорт. Тоже ты ратовал за этого министра, хотя у Крутого, как он мне докладывает, много вопросов, и, наверное, они есть. Выправляйтесь. И железная дорога. Подскочило жилищно-коммунальное хозяйство. Специалист хороший, но больше всего жалоб. Знаете откуда, от народа. Я еще раз хочу подчеркнуть, что жалобы жалобами и жалобщики разные, я это прекрасно знаю, но дыма без огня, как я уже говорил, не бывает".